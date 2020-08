Walt Disney World raccourcira les heures d’ouverture de ses parcs à thème à partir de septembre.

Après avoir été fermés pendant quelques mois en raison de la pandémie de coronavirus, les parcs de Floride ont rouvert en juillet avec de nouvelles procédures de santé et de sécurité. Le 8 septembre, les horaires de Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom et Epcot seront réduits.

Magic Kingdom, Hollywood Studios et Animal Kingdom fermeront une heure plus tôt que d’habitude et Epcot fermera deux heures plus tôt.

Depuis la réouverture de Walt Disney World en juillet, il a réduit sa capacité, ajouté des procédures de nettoyage améliorées et obligé les clients à porter des masques faciaux à l’intérieur du parc. Le mois dernier, Disney a interdit de manger et de boire en marchant, car certains clients l’utilisaient comme une échappatoire pour ne pas porter de masques en se déplaçant dans les parcs avec de la nourriture ou des boissons.

Mardi, les dirigeants de Disney ont révélé dans un appel aux investisseurs que la fermeture de ses parcs à thème en raison de la pandémie de coronavirus avait eu un impact considérable sur l’entreprise. Les revenus ont chuté de 40% à 11,7 milliards de dollars, tandis que le bénéfice dilué par action pour le trimestre a diminué de 94% à 8 cents, passant de 1,34 $ à la même période de l’année précédente. Wall Street avait prévu des revenus de 12,39 milliards de dollars sur des pertes ajustées par action de 63 cents. L’effondrement de l’activité des parcs à thème était en grande partie à blâmer, ce qui a entraîné un impact de 3,5 milliards de dollars sur le bénéfice d’exploitation et une perte de 2 milliards de dollars.

Voici les nouvelles heures de Disney World:

Animal Kingdom: de 9 h à 17 h

Hollywood Studios: de 10 h 00 à 19 h 00

Epcot: de 11h à 19h.

Magic Kingdom: de 9 h à 18 h