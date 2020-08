Bien que la première semaine d’août soit passée, l’été est encore loin d’être terminé. Il est temps de faire des plans et de démarrer de nouveaux projets, toujours avec les précautions pertinentes dues au coronavirus. Pour cette raison, pour mettre à jour votre garde-robe ou votre parc informatique, Captain Offres vous propose cette sélection d’articles qui feront de vos vacances une expérience plus confortable et intéressante.

– T-shirt « Concha »: Pendant des années, Concha est devenue membre de la famille. Le personnage d’Emma Penella dans « Il n’y a personne qui vit » a laissé des phrases à retenir, comme en entrant dans l’appartement de Belén et d’Alicia (presque) sans avertissement. Ce t-shirt lui rend également hommage au nom du féminisme et peut être le vôtre dans la boutique FormulaTV.

Acheter: 15,98 euros

Coque ‘ANHQV’ et ordinateur portable HP Omen

– Ordinateur portable HP Omen: Si votre ordinateur actuel vous pose des problèmes avec certains programmes ou jeux vidéo nécessitant une puissance plus élevée, cet ordinateur portable HP Omen 15,6 « est fait pour vous. Il peut être votre meilleure option grâce à sa technologie avancée avec processeur FullHD 300Hz, Intel Core i7 -10750H et 16 Go de mémoire RAM.

Acheter: 1599,99 euros

– Haut-parleurs Kanto avec Bluetooth: Les clubs peuvent être fermés et les festivals annulés, mais ce n’est pas une excuse pour continuer à écouter de la bonne musique. Explosez-le avec ces haut-parleurs Bluetooth Kanto YU6 avec un préampli Phono. Son clair et équilibré via la télécommande pour un contrôle audio complet.

Achat: 394,17 euros

Les conférenciers et la série complète de ‘Game of Thrones’

– ‘Game of Thrones’, série complète sur DVD: Que vous ayez suivi la série à jour ou que vous soyez l’un des rares à ne pas l’avoir encore vue, cet été est l’occasion idéale de vous imprégner de l’histoire de Poniente. Obtenez les 8 saisons de la série HBO avec ce pack sur DVD ou Blu-Ray.

Acheter: 86,57 euros

– Smartphone Samsung Galaxy A51: Profitez de l’été en rénovant votre smartphone. Ce Samsung Galaxy A5 est parfait pour immortaliser chaque aventure avec sa caméra arrière 48,0 MP + 12,0 MP + 5,0 MP + 5 MP et une caméra frontale de 32 MP. Ensuite, vous pouvez visualiser les photos et vidéos sur son écran avec la technologie Super Amoled presque sans bordures et 6,5 « . Il dispose d’une batterie de 4000 mah et d’un stockage de 128g de mémoire interne et 4g de RAM.

Acheter: 278,62 euros

Samsung Galaxy A51 et ‘Paco’s Men’ terminés

– ‘Paco’s men’, série complète: Les aventures policières de Paco Miranda et de sa compagnie tournent déjà leur nouvelle scène sur Antena 3 avec la plupart des acteurs originaux. Si vous voulez vous souvenir du meilleur de la série avant la sortie des nouveaux épisodes, procurez-vous ce pack de la série complète spéciale 25 anniversaire d’Antena 3.

Acheter: 137,99 euros

– Casque Bluetooth QCY: Marchez ou courez en écoutant votre musique préférée ou répondez à vos appels sans avoir à sortir votre mobile. Où que vous soyez, les écouteurs Bluetooth QCY vous guideront avec un son stéréo de haute qualité. Ils sont étanches et disposent d’un microphone et d’un boîtier de charge intégrés.

Acheter: 18,13 euros

Casque QCY et télévision d’août

– Télévision portable d’août: Voulez-vous continuer à regarder vos programmes pendant les vacances? Emportez ce téléviseur portable HD August 10 « , avec TNT, où que vous soyez et profitez de toute diffusion dans un camping, une caravane ou un appartement, même sur les sièges arrière de la voiture avec appuie-tête. Vous pouvez également le connecter à différentes consoles de jeux vidéo.

Acheter: 102,36 euros

– Projecteur Vamvo: Configurez votre propre cinéma maison avec ce projecteur Vamvo L6200 avec une résolution 1080p Full HD 6000 Lux avec son Dolby. Excellente production d’image dans presque tous les environnements, offrant une expérience visuelle impressionnante. Son ampoule LED économe en énergie prolonge la durée de vie jusqu’à 50000 heures et est compatible avec les cartes HDMI, USB, VGA, AV et Micro SD.

Acheter: 229,99 euros

Projecteur Vamvo et ‘Vampiric Chronicles’ (série complète)

– ‘Vampiric Chronicles’ (série complète): Ian Somerhalder, Nina Dobrev et Paul Wesley jouent dans cette histoire d’amour insolite, lorsque la jeune Elena Gilbert tombe amoureuse de deux frères vampires. Si vous faites partie des millions de fans de la série, mais aussi si vous ne l’avez pas encore vue, ce pack avec les 8 saisons complètes sur DVD est fait pour vous. Également disponible sur Blu-Ray.

Achat: 67,19 euros

