La nouvelle que Kamala Harris rejoindrait le billet présidentiel démocrate a frappé Hollywood avec une secousse mardi, alors que la communauté du divertissement célébrait l’élévation de son sénateur d’origine.

Harris a des liens de longue date avec l’industrie, grâce à plus d’une décennie en tant qu’étoile montante de la politique californienne. Ses relations dans le showbiz sont également proches de chez elles. Le mari de Harris, Douglas Emhoff, est avocat spécialisé dans le divertissement chez DLA Piper à Century City.

Damon Lindelof, créateur des «Watchmen» de HBO, a été un fervent partisan de Harris, co-organisant une collecte de fonds pour elle au début de la campagne présidentielle de 2020.

«Je n’ai pas réalisé à quel point je serais excité jusqu’au moment où j’ai entendu que Kamala était le choix», a déclaré Lindelof à Variety. «En fait, j’ai pompé mon poing et j’ai dit ‘Oui! Yeeeeeeessss! ‘ et c’est parfaitement normal que je sois seul quand je l’ai fait. Ma femme Heidi et moi avons été de grands partisans depuis que nous l’avons rencontrée pour la première fois – nous ne pouvions pas imaginer un meilleur candidat pour entrer dans l’histoire.

Le PDG d’ICM Partners, Chris Silbermann, a également organisé une collecte de fonds pour Harris lors de sa candidature au Sénat en 2016. Il a salué Harris comme «un excellent choix».

«Elle est coriace», a déclaré Silbermann à Variety. «Elle va être une grande militante. Elle a le bon mélange de chaleur, de charisme et de dureté qui est si difficile à trouver. Elle équilibre Biden d’une manière excellente. Dans les endroits où il est plus faible, elle est vraiment forte. C’est un excellent équilibre pour lui.

Au cours de sa propre campagne à la présidence l’année dernière, Harris a été la principale récipiendaire de dollars hollywoodiens.

«Beaucoup de gens ont des relations profondes» avec Harris, a déclaré Lara Bergthold, associée chez Rally Communications. «Ils apprécient l’artisanat de la politique – l’artisanat médiatique – et sont enthousiasmés par l’énergie et l’engagement qu’elle apportera, et par la façon dont elle l’apportera à Trump d’une manière réelle.

Le candidat démocrate présomptif Joe Biden a également des liens étroits avec l’entreprise et est particulièrement connu pour son soutien précoce au mariage gay. Mais on peut s’attendre à ce que Harris – un vétéran du circuit des donateurs à fort dollar – assume la responsabilité particulière de collecter des fonds à Hollywood dans les derniers mois de la campagne.

Originaire d’Oakland, en Californie, Harris apporte une riche expérience de ses années en tant que procureur de district de San Francisco, suivies de son élection historique en tant que procureur général de Californie. En 2017, elle a accédé au siège du Sénat américain occupé pendant 23 ans par Barbara Boxer. Harris n’est pas seulement la première femme noire et la première femme d’origine asiatique américaine à être sélectionnée pour un billet présidentiel d’un grand parti, elle est également la première Californienne d’origine à se présenter avec un billet présidentiel démocrate.

Harris a bénéficié du soutien de l’industrie de la haute puissance depuis le début. Parmi les contributeurs à sa première campagne dans tout l’État en 2010 figuraient Jamie Foxx, Tyra Banks, Aaron Sorkin et Steven Spielberg. Chris Rock et la directrice de Disney Television Studios / ABC Entertainment, Dana Walden, ont été parmi les donateurs de la première offre de Harris pour le procureur du district de San Francisco en 2003. Parmi les amis les plus proches de Harris se trouve Chrisette Hudlin, ancienne directrice des relations publiques de divertissement et épouse du réalisateur-producteur Reginald Hudlin.

Mardi, la créatrice / productrice exécutive «The Chi» et «Twenties» Lena Waithe faisait partie des poids lourds de l’industrie qui ont applaudi la sélection historique de Harris dans une déclaration à Variety.

«Je suis très heureuse que nous ayons un vice-président», a-t-elle déclaré. «Maintenant, mettons-nous au travail.»

Adam B. Vary, Cynthia Littleton et Marc Malkin ont contribué à cette histoire.