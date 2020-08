De solides performances en matière de jeux, de musique et de médias entre avril et juin ont aidé le chinois Tencent à afficher de solides performances financières trimestrielles dans les profondeurs de la crise des coronavirus.

Le chiffre d’affaires du groupe au deuxième trimestre a augmenté de 29% à 114 milliards de RMB (16,3 milliards de dollars), avec des bénéfices nets en hausse de 37% à 32,4 milliards de RMB (4,63 milliards de dollars). Pour la première moitié de l’année, de janvier à juin, les revenus ont augmenté de 28% à 223 milliards de RMB (31,9 milliards de dollars) avec un bénéfice de 61,9 milliards de RMB (8,82 milliards de dollars) en hausse de 18%.

La société, qui a récemment vu sa super-application WeChat au succès massif, comme la cible d’un décret du président américain Donald Trump, a déclaré qu’elle voyait une activité croissante de la part des abonnés réguliers. À la fin de la période, il revendiquait 203 millions d’abonnés payants à ses services de musique, de vidéo et de bibliothèque, dont 114 millions seulement pour sa plate-forme de streaming vidéo.

La Chine étant affectée par COVID-19 plus tôt que de nombreuses autres économies, les tendances des activités de jeux de Tencent ont été contrastées au deuxième trimestre. En Chine, le temps passé par les utilisateurs sur les jeux pour téléphones intelligents a augmenté d’une année sur l’autre, mais a diminué d’un trimestre à l’autre en raison de la saisonnalité et du comportement de retour au bureau. «Honor of Kings» était la vedette, avec «Brawl Stars» de Supercell classé premier dans le tableau de téléchargement iOS Chine en juin.

À l’échelle internationale, l’utilisation a augmenté d’une année sur l’autre et d’un trimestre à l’autre, en raison du lancement de nouveaux jeux et de l’augmentation du temps passé par l’utilisateur pendant la période de séjour à la maison. Tencent a sorti un jeu d’action immersif en équipe pour PC, «Valorant», qui a été le jeu le plus regardé au monde sur Twitch au cours du deuxième trimestre.

Plus à venir.