La communauté des joueurs est très toxique, mais elle peut aussi être très empathique, comme à cette occasion quand Un groupe de joueurs s’est réuni pour aider José Manuel Ruiz de Maracaibo, Venezuela, qui a été victime d’une arnaque sur Facebook Marketplace avec une carte graphique GTX 1060, qui a finalement reçu des remerciements à la communauté.

L’histoire de cette arnaque est venue de José Manuel lui-même, qui a téléchargé une vidéo expliquant l’arnaque dont il a été l’objet dans la boutique virtuelle Facebook. Dans sa publication, il a clairement indiqué que son intention était que les gens ne tombent plus dans cette arnaque, mais aussi offrez vos services en tant que designer.

Il a commencé à économiser pour acheter cette carte graphique parce que en raison de la pandémie de Covid-19, il a perdu son emploi et travaille maintenant comme pigiste, mais finalement son intention a été stoppée et il s’est effondré à cause de celui qui l’a arnaqué, le laissant sans son outil de travail.

En plus de tout cela, une tempête a endommagé sa maison à Maracaibo, donc ses ressources actuelles devront être utilisées pour réparer sa maison, pas pour acheter une nouvelle carte graphique, mais c’est alors la communauté des joueurs a sauté à la rescousse.

Une page Facebook qui porte son nom Joueur de naissance a lancé le défi et l’idée de collecter des fonds pour acheter la carte graphique de José Manuel, qui n’avait absolument aucune idée que cela se produisait.

Enfin, l’objectif a été atteint et Ils lui ont envoyé une belle et puissante GTX 1060, déjà sans arnaque et prête à travailler.

« />

Bien sûr, avec cela, il pourra entrer dans presque tous les jeux qu’il veut, mais le plus important est que Vous pourrez continuer à travailler sans aucun problème pour couvrir vos dépenses et survivre en ces temps complexes.

Tout cela grâce à la communauté des joueurs du Venezuela, ce qui montre qu’il est beaucoup plus facile de nous aider que de se battre contre quelle boîte de jeu est meilleure qu’une autre. Enfin, ce qui nous rend heureux, c’est de jouer et d’être entouré de gens qui aiment les mêmes choses que nous.