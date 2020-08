En près de vingt ans, The Killers a atteint un niveau significatif en tant que groupe emblématique du tournant du siècle.. Avec d’énormes morceaux comme «Mr. Brightside »ou« Somebody Told Me », les Nevadans aujourd’hui n’ont pas peur d’expérimenter leur son, de s’identifier à nos souvenirs et de ne pas en sortir.

Ils ont utilisé des décennies avant leur création comme source d’inspiration, avec un talent pour couvrir et créer naturellement de nouveaux hymnes de stade.. Heureusement pour tous, cela est toujours présent dans Imploding the Mirage, son sixième album studio.

Les tueurs s’en tiennent à la nostalgie avec une grande équipe

Près d’un an après le début de la pandémie, nous avons dix nouvelles chansons du quatuor de Las Vegas qui ont amené le sentiment rock classique des années 80 à une époque incertaine, où Brandon Flowers trouve sa meilleure forme, avec des chansons basées sur la nostalgie mais produites dans un siècle très différent.

Ceux qui ont façonné cet album sont les maîtres des sons nets de notre époque: Ariel Rechtshaid (Vampire Weekend et HAIM), Shawn Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs) et Jonathan Rado (Foxygen, père John Misty). Une gamme imbattable.

Une longue attente qui en valait la peine au final

Le groupe a décidé de retarder cette sortie, initialement prévu pour la fin mai. Avec le résultat final, nous ne les blâmons pas, car Il n’y a rien de mal avec cet album et cela nous laisse envie de les voir au moins dans un stade.

Au début de l’année, « Attention »nous a captivés comme l’une des meilleures chansons de Killers, avec des couplets qui se transforment en refrain avec d’énormes retards qui, une fois de plus, ont prouvé la proéminence des clés de cet album. Sans doute, c’était un single parfaitement choisi pour présenter son sixième album.

«Imploding the Mirage» est un grand hommage aux années 80

Dans un hommage sans prétention, les ambiances de The Police ou Genesis ont aujourd’hui un représentant à «Lighting Fields», avec k.d. lang comme une immense artiste qui s’insère sans force avec la voix de Flowers, dans un dialogue amoureux qui fait mal et donne de l’espoir à la fois (GULP).

L’absence de Dave Keuning sur cet album s’est très bien passée, puisque la guitare n’était pas nécessaire et a donné lieu à des instruments inattendus dans ce groupe, comme la basse qui mène « Feu dans l’os » avec la voix des fleurs, en un autre hommage à la fin des années quatre-vingt (Tears for Fears, Hall & Oates) qui fonctionne bien.

Il est apprécié que, dans une douzaine de chansons seulement, Flowers et ses amis livrent du bon matériel et n’aient pas forcé d’idées sans musicalité ou vice versa. Cet album est un grand hommage aux groupes qui l’ont inspiré (Dire Straits ou Men At Work) dans «Running Towards A Place» et «When The Dreams Run Dry», avec des synthés allongés comme personnages principaux.

Dans une version simple du premier single, nous avons apprécié « Caution » dans une salle de bain, alors que nous pouvions facilement vivre cette chanson dans un stade bondé.

L’absence de Dave Keuning sur cet album est «appréciée»

Beaucoup plus axé sur les synthétiseurs, Flowers et Vannucci n’avaient pas besoin des riffs de Dave Keuning, qui se concentrait sur son projet solo, abandonnant un peu sa place dans The Killers, au profit du groupe.

Balançant entre le pop rock et le synthé rock des années 80, Il a fallu trois ans à Brandon Flowers et ses amis pour livrer un nouvel album studio, et ils n’ont pas déçu.. Soyons honnêtes: nous nous attendons tous à une grande fin de festival avec une chanson de Killers en arrière-plan, et maintenant ce n’est pas l’une des « vieilles dames ». Choisir Weyes Blood comme collaborateur en dit long sur ce qui nous attend de ce groupe.

Les tueurs donnent vie au soi-disant «Stadium Rock»

Trois mois après la prévision, nous avons reçu dix titres qui pourraient sauter le Wonderful Wonderful, dans lequel les meilleurs sentiments de la visite Battleborn, et prouvent qu’ils sont plus qu’une bonne séquence de guitare déformée.

Le quintette n’a jamais caché qu’il vit de nostalgie (la référence à Sinatra dans «Nous serons les oiseaux jusqu’à Acapulco Bay» dans la chanson «When the Dreams Run Dry» le prouve), de pistes routières qui trouvent une résonance quelque part dans les souvenirs des générations passées. Le test est de les mettre devant les fans de U2 et autres groupes des années 80, avides de groupes qui ravivent le sens du stadium rock perdu depuis longtemps.

Lutte entre numérique et analogique, Les fleurs et les amis recherchent un son intemporel pour se placer entre les quatre dernières décennies, avec des chansons qui portent la marque de la maison: presque vous faire pleurer avec l’énergie de danser en même temps.

Tracklist de ‘Imploding the Mirage’

1. L’avertissement de ma propre âme

2. Blowback

3. Race mourante

4. Attention

5. Champs de foudre

6. Feu dans les os

7. Courir vers un lieu

8. Mon Dieu

9. Quand les rêves se tarissent

10. Imploser le Mirage