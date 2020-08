WarnerMedia devrait licencier au moins 800 membres du personnel de ses opérations Warner Bros.et HBO dans le cadre d’une vaste restructuration mise en place par le PDG de l’unité, Jason Kilar.

Warner Bros. devrait commencer à licencier environ 650 personnes à partir de lundi, selon des personnes proches du dossier, tandis que HBO devrait licencier entre 150 et 175 employés. Un porte-parole de WarnerMedia a refusé de commenter.

Les licenciements interviennent après que Kilar a dévoilé vendredi une refonte importante des opérations de la société de médias, évincant les principaux responsables de la programmation de HBO Max, Robert Greenblatt et Kevin Reilly et regroupant toutes les opérations de production de WarnerMedia en une seule opération. À leur place, Kilar a confié à la chef de Warner Bros., Ann Sarnoff, la responsabilité de développer le contenu du nouveau service de streaming ainsi que des grands réseaux câblés de base de la société axés sur le divertissement: TNT, TBS et truTV. Andy Forssell, directeur général de HBO Max, a été chargé des opérations commerciales de la nouvelle entité.

D’autres entreprises de médias ont commencé à licencier du personnel alors qu’elles luttent non seulement contre les retombées économiques de la pandémie de coronavirus, mais aussi avec une ruée de consommateurs de la télévision linéaire à la vidéo en streaming à la demande. NBCUniversal, le géant des médias appartenant à Comcast, a procédé à des réductions de personnel ces derniers jours. Cette société a été aux prises avec des vents contraires économiques provoqués par la fermeture de parcs à thème, les limites de la production de contenu et un ralentissement de la publicité. Et plus tôt cette semaine, il a annoncé qu’il élèverait un seul cadre, Frances Berwick, pour gérer le contenu des sites de streaming, de câble et de diffusion tout en recherchant une nouvelle personne pour développer la programmation pour les trois.

Ces mesures sont susceptibles de causer de l’anxiété chez WarnerMedia, qui a réorganisé plusieurs domaines de son activité depuis son acquisition par AT&T pour environ 85 milliards de dollars en 2018. Depuis qu’AT & T a repris l’entreprise anciennement connue sous le nom de Time Warner, des cadres supérieurs avec des années de supervision de la distribution , la programmation et les ventes publicitaires ont cessé. L’ascension de Kilar au poste de PDG en mai n’a servi qu’à alimenter davantage de recalibrage.

AT&T a acheté la société dans le but d’étendre ses vrilles d’entreprise à la production de contenu, et les dirigeants ont fait pression pour utiliser le service HBO de Time Warner comme centre d’un nouveau point de vente de vidéo en streaming plus large qui présente des séries très polies telles que «Succession »Et« Watchmen », mais aussi des tarifs plus larges comme des rediffusions de« Friends »et du nouveau véhicule de comédie Seth Rogen« An American Pickle ».

La tâche n’a pas été facile. AT&T a fait des débuts importants pour alimenter son achat et les soi-disant «guerres de streaming» de l’industrie ont attiré de nombreuses entités puissantes dans la mêlée. Comcast a également lancé un service NBCUniversal, Peacock, ces derniers mois, et ViacomCBS et Discovery ont indiqué leur intention de se joindre à la bataille plus pleinement dans les semaines à venir.

Alors que le secteur des médias se concentre plus intensément sur la satisfaction des clients avec des jones à la demande pour leurs séries préférées, ils affinent leurs opérations et travaillent sur des moyens de gérer la disponibilité de leurs séries sur différentes «fenêtres» de visualisation. Avec le temps, cela pourrait signifier un nouvel accent sur l’incitation d’un téléspectateur à regarder à la fois la télévision linéaire et la diffusion en continu pour le contenu lié à la même série ou à l’émission spéciale, et moins de dépendre de groupes distincts d’employés affectés à la gestion de médias spécifiques.