Photo par Friedemann Vogel / Piscine via .

Everton veut signer la star de Séville de 45 millions de livres sterling, Lucas Ocampos, tandis que les Wolverhampton Wanderers voient leur brise-cœur de la Ligue Europa en remplacement d’Adama Traoré, selon le Mirror (21 août, page 58).

Il semble qu’il n’y ait pas de limite à la magie de Monchi.

Les sourcils ont été soulevés en Andalousie lorsque le directeur sportif légendaire de Séville a payé 15 millions de livres sterling pour un ailier dont les performances avaient chuté de manière alarmante lors de sa dernière saison à Marseille.

Les 350 millions de livres sterling de Guardiola + la valeur des défenseurs classés du meilleur au pire

mariée

639377

Les 350 millions de livres sterling de Guardiola + la valeur des défenseurs classés du meilleur au pire

/static/uploads/2020/08/625929_t_1597658552.jpg

625929

centre

Mais, 12 mois plus tard, un club qui a presque réinventé la stratégie « acheter-bas-vendre-haut » pourrait être sur le point de réaliser un profit stupéfiant de 30 millions de livres sterling sur un international argentin qui s’est rapidement imposé comme non seulement l’un des plus redoutés. attaquants en Espagne mais dans toute l’Europe.

Avec 17 buts cette saison, Ocampos est dans la forme de sa vie.

Et avec les loups intéressés par un autre ailier aux pieds rapides qui semble taillé sur mesure pour la formation 3-4-3 de Nuno, il ne faut pas oublier que c’est la tête parfaitement placée d’Ocampos qui a fait sortir la tenue Black Country de la Ligue Europa à la quart de finale.

Photo par INA FASSBENDER / POOL / . via .

Le Mirror affirme que les loups veulent l’ancien homme de Monaco et de l’AC Milan s’ils reçoivent une offre qu’ils ne peuvent pas refuser pour Adama Traoré.

Ce n’est un secret pour personne que Everton de Carlo Ancelotti parcourt le marché des ailiers avec un bilan impressionnant de buts, et Ocampos fait très certainement l’affaire.

Il est plus jeune, plus régulier et bien meilleur finisseur qu’un Theo Walcott vieillissant.

Séville affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue Europa ce soir et Ocampos espère signer avec style, si c’est effectivement la dernière fois que le ballon de démolition à un homme joue dans le célèbre maillot blanc.

Photo par Ina Fassbender / Piscine via .

Les matchs d’ouverture d’Everton de la saison 2020/21

Tottenham (A)

12 septembre

West Brom (H)

19 septembre

Palais de cristal (A)

26 septembre

Brighton (H)

3 octobre

Liverpool (H)

17 octobre

Southampton (A)

26 octobre

Dans d’autres nouvelles, Report: Leeds doit payer des frais record de 30 millions de livres sterling pour signer une star reléguée