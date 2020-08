Les manifestants se sont rassemblés devant la maison de Louis DeJoy, le ministre des Postes du Service postal des États-Unis, samedi matin, alors que les craintes concernant la suppression des électeurs par la poste grandissent avant les élections de 2020.

Une foule de personnes a apporté des klaxons, des tambours, des casseroles et autres bruits à l’extérieur de DeJoy à Washington, DC, pour une «démonstration de bruit». Certains manifestants ont également fourré de faux bulletins de vote par correspondance dans la porte d’entrée du bâtiment. Selon la station d’information locale WUSA 9, la manifestation a été organisée par un groupe d’action directe appelé Shut Down DC.

Le groupe est arrivé à la maison du ministre des Postes à Northwest DC.

USPS a voulu 46 états qu’ils ne peuvent pas garantir que les bulletins de vote postaux différés seront comptés. Tout cela alors que les accusations tourbillonnent, le président bloque intentionnellement le financement de l’USPS. pic.twitter.com/dPWvqBWepm – Kolbie Satterfield (@KolbieReports) 15 août 2020

«DeJoy a licencié ou réaffecté une grande partie de la direction actuelle de l’USPS et ordonné la suppression des machines de tri du courrier qui sont fondamentales pour le fonctionnement du service postal. Pendant ce temps, la livraison du courrier ralentit en raison d’autres décisions prises par DeJoy, telles que l’élimination des heures supplémentaires pour les postiers », a déclaré Shut Down DC dans un communiqué à WUSA 9.

Le groupe estime que les actions de DeJoy sont en faveur de la réélection du président Trump et contribuent à la suppression des électeurs, selon WUSA 9.

L’USPS a récemment envoyé des lettres aux États disant qu’il ne pouvait pas garantir que tous les bulletins de vote par la poste seront comptés à temps pour les élections de 2020. Le coronavirus étant toujours un risque majeur pour la santé aux États-Unis, le vote par correspondance devrait atteindre des niveaux sans précédent en novembre. Les activités de l’USPS ont également été durement touchées, l’Associated Press rapportant que l’organisation avait subi une perte de 4,5 milliards de dollars au premier trimestre.

Trump a fréquemment soulevé des questions sur la légitimité du vote par correspondance avant les élections de 2020, et il a été franc avec Fox Business Network sur le blocage du financement de l’USPS dans une récente interview.

«Si nous ne concluons pas d’accord, cela signifie qu’ils ne reçoivent pas d’argent», a déclaré Trump. «Cela signifie qu’ils ne peuvent pas avoir de vote universel par correspondance; ils ne peuvent tout simplement pas l’avoir.

De nombreuses personnes à travers le pays et des célébrités ont appelé à plus de financement et de soutien de l’USPS.

«Le démantèlement calculé de l’USPS par Trump prouve clairement une chose: il est bien conscient que nous ne voulons pas de lui comme président. Il a choisi de tricher de manière flagrante et de mettre la vie de millions d’Américains en danger dans un effort pour conserver le pouvoir », a écrit Taylor Swift sur Twitter. «Le leadership inefficace de Donald Trump a gravement aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons et il en profite désormais pour subvertir et détruire notre droit de vote et de vote en toute sécurité. Demandez un bulletin de vote tôt. Votez tôt. »