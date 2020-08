Chip et Joanna Gaines sont mariés depuis 2003, mais cela ne les empêche pas de s’amuser. Ils aiment plaisanter et rire ensemble chaque fois qu’ils le peuvent. Voici les moments les plus drôles de Chip et Joanna Gaines.

Joanna Gaines dit qu’être mariée à Chip, c’est comme avoir 3 enfants supplémentaires

Chip et Joanna Gaines au «Today Show» | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Lors d’une vidéo pour HGTV, Joanna dit que Chip, c’est «comme avoir toute une série de triplés». La star de Fixer Upper ne s’installe jamais tout à fait et il raconte toujours des blagues et cherche à rire. Joanna dit aussi que Chip est un «sac d’astuces».

Lors d’une série de sorties pour HGTV, Chip va un peu trop loin et se fait mal. Il s’est blessé aux doigts après avoir sauté dans un vide sanitaire. Le trou était beaucoup plus profond que ne le pensait Chip. Joanna dit que Chip ressemblait à une ballerine lorsque deux de ses employés l’ont aidé à sortir du vide sanitaire.

Chip se moque de l’obsession de Joanna pour le shiplap

Dans une vidéo HGTV de prises de vue, Chip taquine Joanna à propos de son obsession de shiplap. Il lève les mains et l’imite en parlant de shiplap. Dans une autre scène, il demande à Joanna s’il a l’air gros ou «branlé» quand il se tient d’une certaine manière.

«Hé, quand je me tiens comme ça, est-ce que j’ai l’air vraiment fort ou est-ce que j’ai l’air assez gros?» demande Chip. «Parce que je me tenais juste ici, et je peux sentir les boutons s’ouvrir.» Joanna dit que c’est comme Superman, mais Chip n’en est pas si sûr. « Est-ce que c’est comme, » Wow, regarde ce gars, il a l’air branlant « , ou tu penses: » Ce gars est un peu gros pour être debout comme ça? «

Chip a diverti Joanna en lui mettant un clou de 3 pouces dans le nez

Au cours de certaines des prises de HGTV, Chip est vu en train de placer un clou de 3 pouces dans son nez. Il a interrompu Joanna pendant l’une de ses scènes en lui demandant jusqu’où elle pensait qu’il pouvait mettre l’ongle dans son nez.

«Dans quelle mesure pensez-vous que je peux coller cet ongle dans mon nez?» Étonnamment, il a réussi à mettre tout l’ongle dans son nez. «Bébé, c’est dans mon cerveau», dit-il en poussant le clou plus loin à l’intérieur. Il lui demande alors de retirer l’ongle de son nez. «Il faut maintenant se faire vacciner contre le tétanos dans le trou du nez», dit Joanna. «Bébé, je pense que ça a frappé mon cerveau», dit Chip. «Bien, peut-être que ça l’a réveillé,» réplique Joanna.

Chip Gaines a raconté des blagues à son père pour la fête des pères

Chip aime les bonnes blagues de papa. Cette dernière fête des pères, il a rassemblé ses enfants et leur a lu certaines des blagues les plus drôles (selon lui) des fans. L’une de ses blagues préférées de papa est: «À quelle heure le père est-il allé chez le dentiste? Dent blessée. Chip est tellement chatouillé par cette blague qu’il dit au fan: «Tu gagnes mon frère! Je te choisis! »

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.