Après Le blues moody se sont remodelés des hitmakers «Go Now» aux saveurs rythmiques et blues aux créateurs d’albums pensifs avec Les jours du futur sont passés, la fin des années 1960 a apporté de riches récompenses. C’était particulièrement vrai avec leurs deux grands succès LP en quelques mois en 1969, Au seuil d’un rêve et Aux enfants de nos enfants.

S’ils se demandaient s’ils pouvaient maintenir une telle prééminence dans la nouvelle décennie, la réponse était que 1970 a vu les Moodies se renforcer. À la fin du mois de mai, la puissante et épisodique «Question» de Justin Hayward est devenue leur plus grand succès au Royaume-Uni depuis les jours de «Go Now» au n ° 2, un sommet plus élevé qu’ils n’y atteindraient jamais.

Le nouvel album contenant ce hit, A Question of Balance, était une nouvelle direction pour les Moodies en ce que ses chansons ne partageaient pas un thème primordial, comme sur les albums précédents – et en cela, remarquablement, le groupe est entré en studio sans rien prêt, émergeant cinq semaines plus tard avec les bandes maîtresses.

«Nos chansons parlent de ce qui arrive à tout le monde», a déclaré John Lodge à Record Mirror peu après la sortie de l’album. « Nous pourrions nous déplacer dans beaucoup plus d’endroits, mais nous avons la même expérience que tout le monde, et c’est ce que nous écrivons. »

Balance a été publié début août et a sauté sur le graphique britannique au n ° 3, alors que Pont Over Troubled Water de Simon & Garfunkel poursuivait sa course apparemment imparable au sommet. Cet album en était non seulement à sa cinquième semaine consécutive au n ° 1, mais avait passé 22 de ses 26 semaines au sommet.

De plus, si quelqu’un allait réviser Paul et Art, il semblait que ce serait le cas Elvis Presley, dont On Stage, février 1970, a grimpé 5-2. Mais c’était compter sans la force de la popularité des Moody Blues. Le 22 août 1970, A Question of Balance a commencé un règne de trois semaines au n ° 1 au Royaume-Uni; en Amérique, il a grimpé au n ° 3 et finirait par devenir platine.

