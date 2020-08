Les MTV Video Music Awards entreront en contact avec les grands espaces, d’une manière plus large que prévu. Citant des problèmes de sécurité persistants pendant la pandémie, le réseau a annoncé vendredi soir que le Barclays Center avait été refusé comme lieu de base pour l’émission et que l’intégralité de la diffusion se déroulerait désormais à partir de sites en plein air.

En ce qui concerne les spectateurs en direct, le spectacle garde toujours ses options ouvertes, soit d’avoir un public «limité» ou «non» sur les sites où les représentations auront lieu le 30 août.

MTV a promis que la remise des prix, qui a eu lieu pour la dernière fois au Barclays Center en 2013, était déjà prévue pour y revenir l’année prochaine.

«Les VMA 2020 se tiendront le dimanche 30 août et rendront hommage à l’incroyable résilience de New York avec plusieurs performances en plein air autour de la ville avec un public limité ou nul, respectant toutes les directives de l’État et de la ville», a déclaré le réseau dans un communiqué. . «En étroite consultation avec les responsables de la santé des États et locaux, il est devenu clair à ce moment-là que les représentations en plein air avec un public limité ou nul seraient plus faisables et plus sûres qu’un événement en salle. Les VMA mettront en valeur les arrondissements dans un spectacle passionnant et reviendront au Barclays Center en 2021. MTV continuera à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les autorités nationales et locales, la communauté médicale et les principales parties prenantes pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées. «

La décision a peut-être tardé à venir, car Barclays Center n’avait plus été mentionné comme site hôte dans les récentes annonces concernant l’ajout de talents pour la télédiffusion.

Keke Palmer a été révélé jeudi en tant qu’animateur de l’émission. Les artistes annoncés jusqu’à présent incluent BTS, Doja Cat et J Balvin. Les principaux nominés sont Ariana Grande et Lady Gaga, avec neuf chacune.