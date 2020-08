Les années les plus inhabituelles des Emmy Awards incluront les tâches les plus inhabituelles: cette année, toutes les personnes nominées pour un Creative Arts Emmy ont été invitées à pré-enregistrer un discours d’acceptation.

Dans une lettre aux nominés, l’Académie de la télévision a demandé à tous les candidats d’enregistrer un discours d’acceptation comme s’ils venaient de gagner pour les catégories dans lesquelles ils sont nominés. Bien sûr, les remerciements – qui ne peuvent durer plus de 30 secondes – ne seront utilisés que si le candidat gagne réellement.

« En raison de la pandémie en cours et du grand nombre de nominés pour les Creative Arts Emmy Awards, tous les nominés ont été invités à soumettre un discours d’acceptation pré-enregistré », a déclaré un porte-parole de la TV Academy. «Bien que tous les éléments des Creative Arts Awards soient préenregistrés, chaque cérémonie sera convoquée en direct par le réalisateur. Les gagnants de chaque catégorie resteront connus uniquement par Ernst & Young jusqu’à ce qu’ils soient révélés au réalisateur lors de la diffusion de la catégorie. »

La demande de pré-enregistrement du candidat est similaire à ce que l’homologue de la côte est de l’Académie de la télévision, la National Academy of Television Arts & Sciences, a fait pour l’émission Daytime Emmy en juin. Dans ce cas, chaque candidat dans les catégories diffusées sur l’émission CBS a également été invité à tourner un discours d’acceptation de chez lui, seuls les discours des gagnants étant réellement diffusés. La TV Academy a également fait la même chose avec les LA Area Emmy Awards.

Pour le moment, on ne pense pas que la TV Academy et ABC aient demandé aux nominés dans les principales catégories diffusées lors de la télédiffusion Primetime Emmys de faire la même chose.

Dans une lettre précédente adressée aux principaux nominés, les producteurs de la télédiffusion ont laissé entendre qu’ils avaient probablement quelque chose de plus élaboré à l’esprit: «Nous sommes en train de constituer une équipe de premier ordre de techniciens, de producteurs et d’écrivains pour travailler en étroite collaboration avec Jimmy Kimmel et avec vous et votre équipe, pour assurez-vous que nous pouvons filmer avec vous (et vos proches ou avec qui vous choisissez d’être) à votre domicile ou dans un autre lieu de votre choix. Nous allons vous faire paraître fabuleux – nous explorons la pointe de la technologie pour permettre d’utiliser de bons appareils photo et un bon éclairage et nous sommes impatients de travailler avec vous pour produire vos moments uniques «à l’écran». »

Les Creative Arts Emmys ont été divisés en cinq cérémonies virtuelles différentes cette année: les quatre premières, du 14 au 17 septembre, seront diffusées sur Emmys.com. La dernière nuit, le samedi 19 septembre, est diffusée sur FXX. Selon l’Académie, les gagnants seront annoncés en direct, avant que les présentateurs ne se lancent aux discours d’acceptation préenregistrés. Bob Bain Productions produit les émissions, qui seront divisées en réalité et non-fiction (14 septembre), variété (15 septembre), scénarisées (16-17 septembre) et un mélange de tous les genres (19 septembre).

Cependant, un seul discours sera accepté par nomination. Pour les catégories d’artisanat, qui incluent souvent plusieurs noms, ces spectacles devront décider qui représentera la nomination (ou bien assembler un discours d’acceptation qui comprend plusieurs visages).

Voici ce que dit la lettre aux nominés aux Creative Arts Emmy:

En préparation de la cérémonie, nous vous demandons d’enregistrer une vidéo du discours d’acceptation comme si vous veniez de gagner pour la ou les catégories dans lesquelles vous êtes nominé.

Remarque: cette vidéo ne sera utilisée par la Television Academy que si votre réalisation est annoncée comme gagnante. Les règles sont simples:

• Soyez vous-même et amusez-vous!

• Une vidéo par candidature (PAS une par personne inscrite sur la candidature). Veuillez vous coordonner avec vos collègues nominés pour créer une vidéo.

• Chaque vidéo ne doit pas durer plus de 30 secondes.

• Chaque vidéo doit être livrée avec tout le contenu, y compris le talent, la musique, les images d’arrière-plan, etc., entièrement effacé et payé par vous – vous assumez toute la responsabilité de dégager tous les droits de tiers et nous indemniserez contre toute réclamation de paiement; veuillez fournir des copies de toutes les autorisations nécessaires avec vidéo (aucune musique, photos visibles, art des logos ne peuvent être utilisés à moins qu’ils n’aient été autorisés / autorisés conformément aux instructions ci-dessus).

• Si vous êtes un ancien gagnant d’un Emmy, vous pouvez afficher votre statuette en arrière-plan, mais par souci de cohérence avec les nouveaux gagnants cette année, nous vous demandons de ne pas la tenir.

• Si vous soumettez une vidéo, vous consentez à ce que nous l’utilisions dans la (les) présentation (s) du Creative Arts Emmy Awards Show, le site Web de la Television Academy et / ou les plateformes de médias sociaux de la Television Academy, sans restrictions ni paiements.

• Nous vous fournissons également Emmy Key Art qui peut être utilisé comme arrière-plan pour votre vidéo. Cette image de résolution 4K peut être diffusée depuis votre téléphone vers votre téléviseur intelligent et vos appareils.

• Assurez-vous de tirer horizontalement!

La date limite pour télécharger votre vidéo est le vendredi 23 août – alors n’attendez pas!