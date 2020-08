Un nouveau projet cherchera à renouveler l’illusion d’un hobby très blessé par son équipe

Barcelone a touché le fond, c’est un fait. La victoire spectaculaire contre le Bayern a signifié sa pire défaite dans les compétitions européennes de l’histoire et avec une équipe comme le Barça, c’est tout simplement impardonnable.

Les têtes ont commencé à rouler et les théories de la rénovation surgissent immédiatement partout et un nouveau coach est arrivé qui fait partie de l’histoire de l’équipe et qui s’est vu confier une mission claire: rmettre l’équipe en colère et la ramener à son niveau d’excellence européenne.

Le Barça a besoin de nouveaux héros et eux Ce sont eux qui sont appelés à mener désormais la révolution des équipes:

Ronald Koeman

Le nouveau directeur technique du Barça ressent les couleurs comme peu d’autres, Il est apparu que son contrat avec l’équipe néerlandaise contenait une clause selon laquelle il ne quitterait l’équipe que si on lui offrait le poste sur le banc de culé. Il aura toutes les facilités pour se débarrasser des joueurs emblématiques et démarrer un nouveau projet plein de jeunes.

Donnez RT si vous pensez que Ronald Koeman parviendra à inverser le moment de Barcelone! pic.twitter.com/BrVXidblz8 – SportsCenter (@SC_ESPN) 19 août 2020

Pedri

Souviens-toi bien de ce nom, le tout jeune joueur originaire des îles Canaries a tout pour devenir une idole instantanée dans l’équipe: 17 ans, audacieux et une technique extraordinaire … ça vous semble familier?

Avec vous, nouveau partenaire de Lionel Messi à Barcelone, le joyau de Las Palmas de 17 ans: l’Espagnol Pedri. pic.twitter.com/TRC2HkD23z – SportsCenter (@SC_ESPN) 12 août 2020

Antoine Griezmann

Ce qui est arrivé à Griezmann cette saison est tout simplement inacceptable, un joueur avec ses conditions et son prix nOu il peut passer toute la saison la nuit comme il l’a fait dans celui-ci avec les Français, la chimie avec Messi ne peut plus être facultative et les rayures de Griezmann doivent prendre le dessus dans cette nouvelle ère de Barcelone.

Bartomeu🗣️: Intransférable? Bien sûr Leo Messi, vous le savez déjà, Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Dembele et Griezmann lui-même. pic.twitter.com/PRQ14mgCm9 – fcbarcelona._1899 (@ FcBarce26902023) 19 août 2020

Ousmane Dembelé

L’appel à remplacer Neymar a déjà été trois ans dans l’équipe et les blessures ne l’ont pas laissé seul. Il a tout eu cette année pour récupérer à 100% et il est appelé à être une figure désormais, il n’y a pas de lendemain.

Ousmane Dembélé fait partie de l’appel pour le match de Barcelone contre le Bayer Munich en #ChampionsLeague Infos: @FCBarcelona pic.twitter.com/DhwXnJ1vl3 – 830 (@ 830Deporte) 14 août 2020

Frenkie De Jong

Le meilleur milieu de terrain d’Europe la saison dernière souffert à son arrivée dans l’équipe du Barça, le nouvel entraîneur a la clé pour le faire jouer de la meilleure façon et prendre complètement en charge le milieu de terrain.

Frenkie de Jong et son rôle à Barcelone sont devenus l’un des principaux enjeux -football- aujourd’hui au FC Barcelone en raison de l’arrivée de Ronald Koeman. «Je voudrais donc parler un peu de votre rôle dans l’équipe des Pays-Bas l’année dernière. pic.twitter.com/KkPcI7rWCo – Javier Parra Peña (@Javier_EPP) 19 août 2020

Leo Messi

La seule façon dont cette révolution a du sens C’est avec le soutien total dans le domaine de Leo Messi ou définitivement, sans lui. Votre cercle social le plus proche est susceptible de quitter l’équipe, ce qui peut vous mettre dans la position délicate qu’il faut pour revenir à votre ancienne personnalité. Bref, un nouveau Leo Messi est nécessaire pour mener ce changement radical.