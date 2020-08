Contre toute attente, « The New Mutants », le thriller de super-héros assiégé de Disney et Fox qui a été retardé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, pourrait finir par être le film qui ravive le cinéma.

Bien que Disney ait remanié les plans théâtraux pour presque tous les films dont la sortie est prévue pour 2020 et au-delà, « The New Mutants » est curieusement resté le week-end du 28 août. Beaucoup s’attendaient auparavant à ce qu’il soit reporté à nouveau, tandis que d’autres ont spéculé que le le film peut être exporté vers Disney Plus ou Hulu. Mais Disney a envoyé lundi aux exposants un long courrier électronique décrivant les projets de théâtre, y compris des informations selon lesquelles les billets peuvent être vendus à partir du matin du 18 août.

«C’est sûr que l’ouverture du 28 août!» un exposant a écrit à Variety avec enthousiasme.

Disney n’a pas répondu à la demande de commentaire de Variety.

Théoriquement, étant donné la nature en évolution rapide de la pandémie, il est toujours possible que Disney puisse modifier ces plans. Mais pour l’instant, «The New Mutants» sera la première nouvelle sortie en salles d’un grand studio depuis que la pandémie a contraint les cinémas américains à fermer en mars. La nouvelle est particulièrement surprenante, et pas seulement parce que Disney a fait une promotion minimale pour «The New Mutant». Au cours des derniers mois, l’épopée de science-fiction de Christopher Nolan «Tenet» et «Mulan» de Disney ont reçu la part du lion, les exploitants et les studios espérant que ces deux titres pourraient aider à relancer les cinémas après des fermetures prolongées. Maintenant, « Mulan » saute les théâtres américains et fait sa première sur Disney Plus, tandis que « Tenet » stoppe son déploiement – commençant à l’international le 26 août avant de se diriger vers certaines villes américaines le 3 septembre.

Même avant que le coronavirus ne provoque la fermeture des cinémas et oblige les studios à reporter les grands films, « The New Mutants » a enduré un voyage particulièrement ardu vers le grand écran. Depuis qu’il devait initialement ouvrir en 2018 sous la 20th Century Fox, le film aurait subi de nombreuses reprises et sa date de sortie a changé cinq fois. Dans un récent panneau ComicCon at Home, le studio a abordé avec effronterie les nombreux retards sur grand écran de «The New Mutant», mettant même un astérisque à côté de la dernière bande-annonce et écrivant «Les doigts croisés» à côté de la date de fin août.

On ne sait pas où aux États-Unis « The New Mutants » pourra jouer. Actuellement, 1 309 des 6 021 sites du pays ont rouvert, selon Comscore. Les cinémas de New York et de Los Angeles – les deux plus grands marchés cinématographiques des États-Unis – sont toujours fermés sans date fixe de réouverture. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Disney était contractuellement obligé de sortir «The New Mutants» en salles après avoir hérité du film dans le cadre de sa fusion de 71,3 milliards de dollars avec Fox, ce qui pourrait expliquer pourquoi le studio a choisi d’aller de l’avant avec cette date de sortie tout en suspendant les plans de titres y compris «Mulan» et «Black Widow» de Marvel.

Dans tous les cas, la sortie de «New Mutants» arrive à un moment difficile pour les propriétaires de salles de cinéma. Les exposants qui ont commencé à reprendre leurs activités constatent que la vente de billets ne se fait pas aussi librement qu’avant la pandémie. C’est en partie parce qu’il n’y a pas eu de nouveau film à montrer dans les salles depuis des mois. Bien que les gens aient désespérément envie de sortir de chez eux, ils sont moins enclins à le faire pour voir «Harry Potter» ou «Star Wars» pour la énième fois.

Les studios sont toujours aux prises avec le fait qu’il est impossible de dire à quel point les gens seront disposés à retourner au cinéma – ce qui rend plus risqué de faire leurs débuts avec des budgets énormes. Au lieu de cela, de nombreuses sociétés hollywoodiennes ont choisi d’abandonner les projets de cinéma pour des films comme «SpongeBob: Sponge on the Run» de Paramount, «Trolls World Tour» d’Universal et «Scoob» de Warner Bros., en faveur de leur diffusion en première services de streaming. Bien que les exploitants réalisent que c’est une décision nécessaire pour les studios en période d’incertitude, cela a été une source majeure de frustration pour les propriétaires de théâtre, qui se sont retrouvés sans rien pour attirer le public.

Réalisé par Josh Boone, « The New Mutants » présente une distribution d’ensemble – comprenant Maisie Williams, Anya Taylor-Joy et le nouveau venu Blu Hunt – en tant que jeunes mutants piégés dans une installation secrète contre leur volonté. Le film devrait être la dernière entrée de la franchise «X-Men», la série de 13 films qui s’étendait de «X-Men» de 2000 à «Dark Phoenix» de 2019. Pour la plupart, les adaptations de super-héros ont bénéficié de ventes de billets lucratives et même d’une nomination aux Oscars (dans le cas de «Logan» en 2017). Mais «Dark Phoenix» – qui était à l’origine destiné à résumer l’univers «X-Men» avant que «New Mutants» ne soit poussé en 2020 – a bombardé et perdu le studio pour plus de 100 millions de dollars, indiquant qu’après deux décennies, la franchise continue de fonctionner. fumées.

Cependant, on espère que Kevin Feige, le cerveau derrière l’univers cinématographique Marvel, pourra relancer une franchise vieillissante maintenant que les personnages ont une nouvelle maison au Magic Kingom. Cela pourrait être une fin héroïque pour tout le monde.