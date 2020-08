La facette la plus emblématique de tout Mandalorien est l’armure, car ils améliorent et peaufinent constamment leur costume et leur arsenal. Dans la première saison de Le mandalorien, Din Djarin (joué par Pedro Pascal) gagne son sceau de Mudhorn et se clipse enfin sur le jetpack du chasseur de primes. À l’avenir dans la saison 2, nous nous attendons à ce que Mando ajoute encore plus de pièces à son costume de combat modulaire.

Sans nouvelles affiches ou bandes-annonces, le seul coup d’œil que nous ayons eu sur quoi que ce soit de la nouvelle saison vient de fuites, et il semble qu’un nouveau soit apparu aujourd’hui. Un Redditor du nom de u / karangrewal123 a publié ce qui semble être une fuite provenant de la ligne Star Wars Black Series, montrant l’apparence mise à jour de Mando dans la saison à venir.

Le changement le plus notable semble être sa cape usée au combat, qui est plus courte et en lambeaux à la suite de son affrontement avec Moff Gideon et les troupes. La cuisse droite semble également avoir une nouvelle pièce d’armure ajoutée. Le message mentionne également que la genouillère gauche provient désormais de son armure d’origine, mais on dirait qu’elle a toujours été là.

L’armure de Djarin n’est cependant pas la seule chose à changer, car le spectacle va évoluer dans de nouvelles directions inattendues, selon le compositeur Ludwig Goransson. Et nous n’aurons probablement pas longtemps à attendre pour voir où va l’histoire après cela, car la saison 3 ne serait pas retardée en raison de la pandémie.

Dans quelle mesure ou à quel point la combinaison de Djarin changera à l’avenir dépendra probablement de la quantité de dégâts qu’il finira par subir et de la quantité de Beskar qu’il parviendra à accumuler à l’avenir. Nous découvrirons bien assez tôt ce qui l’attend exactement en tant que saison 2 de Le mandalorien se prépare pour une sortie en octobre sur Disney Plus.