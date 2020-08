Même si 2K Games y avait fait allusion en décembre, le nouveau BioShock le jeu est malheureusement encore loin. Cependant, grâce à une série d’offres d’emploi du développeur Cloud Chamber, nous avons quelques détails préliminaires sur ce que le quatrième BioShock le jeu sera comme.

Pour commencer, les listes donnent le cadre pour le prochain jeu comme étant dans «un monde nouveau et fantastique». Certes, ce n’est pas grand-chose à faire. Cependant, cela semble indiquer que le jeu ne reviendra pas à Rapture ou à Columbia.

De plus, le référencement d’un concepteur de combat a pour rôle de faire «un paradigme de combat FPS accessible, satisfaisant et permettant un haut degré d’expression et d’expérimentation des joueurs dans un monde hautement réactif». On attend également du concepteur qu’il «regarde au-delà du conflit direct, s’adapte à divers styles de jeu et rencontres de conception qui peuvent être résolus grâce à l’ingéniosité du joueur».

Encore une fois, ce n’est pas grand-chose, mais étant donné que le titre serait en développement « pour les prochaines années », ce n’est pas surprenant. Cela signifie également qu’il apparaîtra plus que probablement sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, une fois que tout sera dit et fait. En attendant, vous pouvez retourner à Rapture et à Columbia dans le récent BioShock: la collection pour la Nintendo Switch.