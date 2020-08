Le syndicat britannique des travailleurs des industries créatives, Bectu, a signalé que les pertes d’emplois dans l’industrie du théâtre sont passées de 3 000 à 5 000 en un mois.

Quelque 2700 des pertes d’emplois devraient avoir lieu à Londres et dans le West End, tandis que les autres pertes sont réparties dans tout le Royaume-Uni.Elles comprennent les licenciements de ceux qui sont employés de façon permanente et les licenciements de travailleurs occasionnels et d’agents contractuels à zéro heure. Les deux types de travailleurs sont payés par le biais d’une liste de paie de l’entreprise et ont droit à des paiements via le programme de maintien de l’emploi contre le coronavirus.

Le Royaume-Uni a annoncé un paquet de 1,9 milliard de dollars pour le secteur des arts il y a un mois, et de plus amples détails ont été annoncés par la suite.

L’industrie du théâtre a été particulièrement touchée en raison des règles de distanciation sociale et leurs espoirs ont pris un nouveau coup quand il a été annoncé la semaine dernière que le plus tôt possible pour l’ouverture était novembre.

Le «Fantôme de l’opéra» d’Andrew Lloyd-Webber est une victime très médiatisée du secteur.

« L’horloge tourne toujours pour sauver l’avenir de l’industrie du théâtre et ces chiffres démontrent l’ampleur de la crise à laquelle elle est confrontée », a déclaré le chef de Bectu Philippa Childs. «Malgré l’annonce des détails du programme de relance des arts, nous sommes encore loin de l’argent distribué.»

«Les pigistes réclament de l’aide et du soutien et doivent compter sur la charité et leur instinct d’entrepreneuriat pour trouver un emploi dans d’autres parties d’une économie fortement endommagée. Leur avenir dans l’industrie est profondément incertain. Le financement du programme de relance des arts devrait arriver dans les cinémas en octobre. Cela doit être accéléré et l’argent doit être mis à la disposition des théâtres et de sa main-d’œuvre dans les semaines à venir, et non dans les mois », a ajouté Childs.

On estime que l’industrie du théâtre britannique emploie environ 290 000 personnes et 70% de ces personnes sont des pigistes.