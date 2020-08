La pandémie de coronavirus aurait pu paralyser la production en Asie du Sud-Est plus tôt cette année, mais la croissance continue des plates-formes régionales de VOD et une augmentation des financements publics sont sur le point de stimuler l’industrie cinématographique indépendante et d’apporter de nouvelles voix, en particulier chez les femmes. cinéastes.

Tels étaient quelques-uns des points à retenir d’une table ronde organisée mardi dans le cadre du programme Open Doors du Locarno Film Festival consacré à la réalisation de films en Asie du Sud-Est. Animé par le consultant artistique Open Doors Paolo Bertolin, le panel comprenait la productrice malaisienne Nandita Solomon; Le cinéaste indonésien Mouly Surya; Antoinette Jadaone, une réalisatrice des Philippines; le producteur Thuthu Shein du Myanmar; Mary Liza Diño Seguerra, présidente du Film Development Council of Philippines; et Maung Okkar, chef de projet de l’initiative Save Myanmar Film.

Les efforts pour faire face à la crise actuelle des coronavirus étaient au premier plan de la conversation, les gouvernements locaux et les industries cinématographiques se demandant comment y répondre. «Tout a été interrompu à cause de la pandémie», a déclaré Diño Seguerra, dont l’organisation a offert un soutien financier à quelque 5 000 travailleurs de l’industrie cinématographique touchés par la fermeture.

«Nous avons tellement de travailleurs du cinéma dans le pays qui ont encore besoin de soutien. En raison du verrouillage et de l’incertitude qui se produit actuellement, avec la croissance [number of] cas, il n’y a aucune garantie que même si l’économie s’ouvre, et même avec la reprise de la production, nous pouvons assurer la [well-being] de nos travailleurs. »

En Malaisie, qui a largement réussi à contenir la pandémie de coronavirus, l’économie a commencé à rouvrir progressivement en juin. Plus encourageante pour les cinéastes locaux, a déclaré Solomon, a été la décision d’un gouvernement qui est arrivé au pouvoir en mars de stimuler les investissements dans l’industrie cinématographique dans le cadre d’efforts plus larges pour relancer l’économie.

Pour les producteurs qui sollicitent la remise en espèces de 30% de la Malaisie, les dépenses minimales pour les productions locales ont été abaissées, tandis qu’une multitude de subventions ont été introduites pour stimuler le secteur de la production. «La stratégie et la planification à long terme sont toujours [unclear]», A déclaré Salomon. «Ce que nous savons, c’est qu’ils veulent que les subventions soient versées le plus rapidement possible. Ils veulent [the results] à montrer dans six mois.

Pourtant, les cinémas dans une grande partie de la région restent fermés et les panélistes ont exprimé une frustration commune face à l’incertitude. «Tout est encore si vague», a déclaré Surya. «Nous ne savons pas ce qui va se passer.»

Un développement encourageant est la croissance continue des plates-formes régionales de VOD, qui ont rapporté des gains massifs en nombre d’abonnés et en consommation, les téléspectateurs de la région étant contraints de rester chez eux pendant le verrouillage. Cela a ouvert une foule de nouvelles opportunités pour les cinéastes de toute l’Asie du Sud-Est.

«Ces plates-formes de streaming locales acceptent des histoires plus audacieuses», a déclaré Jadaone. «Les producteurs de films qui ne sont pas directement sur la plateforme peuvent ne pas être trop accueillants pour produire ce genre de films. Mais parce que [Filipino VOD platform] iWant croit vraiment qu’il faut donner cet espace aux conteurs et cinéastes émergents, nous avons vraiment de la chance.

Surya était d’accord. «Pour nous cinéastes, surtout comme moi… la télévision n’a jamais été une option pour moi pour vendre mes films», a-t-elle déclaré. «Je fais des films avec des scènes de sexe, avec des scènes inconfortables qu’ils ne veulent pas montrer à la télévision. Les services de streaming sont plus ouverts à ce type de contenu. »

Ce fait devrait permettre à davantage de femmes d’entrer dans l’industrie cinématographique en Asie du Sud-Est, où elles sont déjà bien représentées. Shein a déclaré avoir vu un nombre croissant de réalisatrices émerger au Myanmar au cours de la dernière décennie. Jadaone a souligné une riche tradition de femmes dans l’industrie philippine qui remonte aux années 70 et 80. «J’ai vraiment la chance de me tenir sur les épaules des réalisatrices qui nous ont précédés», a-t-elle déclaré. «C’est le bon moment pour devenir une cinéaste.»

«En Malaisie, beaucoup de femmes sont les principales productrices», a ajouté Mme Solomon, bien qu’elle ait noté qu’elles constituaient une part plus petite de l’industrie parmi les directeurs, les DoP, les rédacteurs en chef et d’autres postes. Elle a également souligné que la forte présence de productrices ne garantissait pas nécessairement que les voix des femmes soient également représentées à l’écran.

«Les histoires sont toutes centrées sur les hommes, très masculines et souvent – en particulier dans le cinéma grand public – les femmes sont une sorte d’accessoire», a-t-elle déclaré. «Les rôles des actrices – c’est juste un intérêt amoureux, ou une épouse servile. Ce sont des choses que je considère comme un réel problème dans notre industrie. J’espère que la jeune génération changera les choses. »

Surya a ajouté qu’il ne suffisait pas de juger les progrès de l’industrie locale en se basant uniquement sur le sexe. «Quand j’ai fait mon premier film, j’ai été soudainement entraînée dans cette boîte en tant que réalisatrice, et tout le monde a essayé de me demander de définir la question de savoir ce que c’est que de devenir une réalisatrice», a-t-elle déclaré. «Et puis j’ai pris conscience du privilège que j’avais d’avoir à ce poste, parce que j’ai été éduquée et parce que j’ai accès… à l’industrie.

Elle a poursuivi: «Cela a limité le point de vue du cinéma féminin en Indonésie. Nous avons beaucoup de réalisatrices, mais je pense que la plupart d’entre elles ont des antécédents similaires. Je pense que la diversité est ce dont nous avons besoin dans le futur dans notre cinéma.