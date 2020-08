Après deux semaines d’admission à l’hôpital En raison des complications résultant de son opération de la vésicule biliaire, Kiko Matamoros a été libéré. Les jours n’ont pas été faciles pour le collaborateur de «Sálvame», qui a également dû être transféré de l’hôpital après son admission, mais il a toujours été accompagné de sa compagne Marta López.

Kiko Matamoros, dans ‘Socialité’

Les caméras de «Socialité» sont allées à la recherche de Matamoros après avoir entendu la nouvelle de sa libération afin qu’il puisse leur dire en direct comment il va. Cependant, le collaborateur n’a pas accueilli les caméras du programme Telecinco: « J’avais accepté de parler au téléphone avec vous. » Comme le théorise Nuria Marín, cela pourrait être dû au fait que Il ne veut pas que le public voie sa condition physique, car pendant ces jours il a perdu 14 kilos.

Quelques minutes plus tard, Matamoros a tenu parole et a appelé le programme pour dire qu’il se remet petit à petit, et qu’il « veut vraiment se reposer, oublier un peu tout et me retrouver bien ». Cependant, bien qu’il ait initialement dit que c’était « bien », puis il avoue qu’il est « assez foutu » et admet qu’il ne va pas bien « psychologiquement ».

Est très faible

Le collaborateur qui vient de sortir a déclaré au programme Telecinco qu’il continuait de ressentir une gêne due au cathéter et qu’il était très affaibli pour le moment. En outre, compte qu’il prend sept médicaments par jour, et certains plusieurs fois. Espérons qu’il se rétablira bientôt et que nous pourrons le revoir sur le tournage de ‘Save me’.