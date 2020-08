2020-08-23 09:30:05

Billie Eilish met «une éternité» à tomber la nuit, et quand elle s’endort enfin, elle est en proie à de graves cauchemars

Billie Eilish a beaucoup de « problèmes de sommeil étranges ».

La chanteuse de 18 ans met « une éternité » à tomber la nuit, et quand elle s’endort enfin, elle est en proie à de graves cauchemars et s’est même réveillée incapable de bouger dans le passé.

Elle a déclaré: « Je suis allée dormir dans un avion assis l’autre jour pour, comme, la toute première fois. J’ai eu une paralysie du sommeil trois fois. J’ai beaucoup de problèmes de sommeil étranges. J’ai ces rêves terrifiants et tout ça Paralysie du sommeil, terreurs nocturnes …

«Il me faut une éternité pour m’endormir. Je ne comprends pas comment les gens peuvent s’endormir [straight away] – c’est tellement bizarre pour moi. »

Le hitmaker « Bury A Friend » a admis que ses mauvais rêves peuvent avoir un impact sur toute sa journée, et cela a été particulièrement difficile ces derniers temps grâce à un cauchemar récurrent.

Elle a déclaré au magazine Heat: « C’est bizarre parce que normalement les cauchemars que j’ai ne me font pas me réveiller. Dernièrement, j’en ai eu quelques-uns qui le font, mais normalement le rêve dure toute la nuit – donc toute la nuit est terrifiante. Ils peut vraiment me gâcher, alors toute la journée est parfois libre.

«Je vais faire un rêve qui me colle vraiment à la tête et me fait ressentir … Je ne sais pas ce que c’est mais ça me met mal à l’aise toute la journée. J’ai vécu le même cauchemar pendant deux ou deux mois de suite. Horrible.

« Et cela m’affecte au jour le jour. Cela affecte la façon dont j’agis et tout ça. »

Quand elle fait un cauchemar, Billie est très consciente qu’elle dort et elle peut même « contrôler » ce qui se passe en eux, ce qu’elle trouve « torturant ».

Elle a dit: « Dans mes rêves, je sais toujours que ce sont des rêves. Donc je peux faire des choses en eux, sachant que ce sont des rêves. Donc, si je meurs dans mes rêves, je reviens normalement à la vie. C’est comme une vidéo jeu presque.

«Je vis en quelque sorte à travers mes rêves. Ce sont des rêves lucides, c’est ce que c’est. Et je crée, je peux en quelque sorte contrôler les choses dans mes rêves. C’est très torturant.

Mais une consolation pour la chanteuse de «Bad Guy» est que ses perturbations nocturnes ont influencé sa musique.

Elle a dit: « Ils m’ont donné quelques idées pour mes chansons. Je n’aurais probablement pas fait [‘Bury a Friend’] comme si je n’avais pas eu de paralysie du sommeil et d’horribles cauchemars et terreurs nocturnes et n’avais pas pu dormir et tout ça. C’est donc un bon point, une bonne façon de voir les choses. »

