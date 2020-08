Deux anciens producteurs de « The Apprentice » de NBC aident à planifier la Convention nationale républicaine de 2020.

Selon le New York Times, Sadoux Kim et Chuck LaBella sont tous deux d’anciens producteurs «apprentis» qui ont rejoint l’équipe de planification du RNC pour la semaine prochaine.

Les deux producteurs se sont consultés sur la production vidéo de la convention, l’utilisation de discours en direct et de vidéos préenregistrées et son accent sur les non-politiciens, selon Politico. «L’objectif était d’en faire une émission de télévision captivante», rapporte Politico.

Kim a été l’adjoint de longue date du créateur «Apprenti» Mark Burnett et est crédité en tant que co-producteur exécutif sur un épisode sur iMDb. Kim a également été juge au concours de Miss Univers lorsque Trump en était propriétaire, et il est maintenant consultant principal pour le RNC, selon le New York Times.

LaBella est une ancienne dirigeante du divertissement de NBC et a travaillé comme productrice sur plus de 40 épisodes de «The Apprentice». Il a également été producteur de talent sur «The Comedy Central Roast of Donald Trump» en 2011, et ses récents crédits incluent «The Masked Singer», «Holey Moley» et «Who Do You Think You Are?»

La convention devait initialement avoir lieu à Jacksonville, en Floride, mais a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs ont eu peu de temps pour élaborer un nouveau plan pour le RNC et n’avaient pas de budget fixe, pas d’orateurs alignés et pas de lieu, selon Politico. «En bref, ils ont dû déterminer à partir de zéro à quoi devrait ressembler le tout», rapporte le site Web.

Selon le New York Times, LaBella a reçu plus de 81 000 $ en honoraires de consultation pour son travail de production par l’intermédiaire d’une société qu’il possède. Le Comité des arrangements du RNC a payé les frais et le groupe a donné à Kim plus de 54 000 dollars, rapporte le Times.

Le RNC doit maintenant avoir lieu à Charlotte, en Caroline du Nord, en tant qu’événement en direct à échelle réduite les 24 et 28 août.