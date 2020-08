Disney a connu un énorme succès financier grâce à sa tactique consistant à refaire ses classiques animés en live-action, mais la réponse des critiques et du public a été beaucoup plus mitigée. Il est généralement admis que les nouvelles versions ne peuvent pas surpasser les films originaux, bien sûr, mais la créativité relative et la valeur de divertissement des remakes ne sont pas le seul élément controversé à leur sujet. Par exemple, on sait que les créateurs des anciens films ne perçoivent aucuns frais pour la refonte de leurs œuvres originales.

Les derniers cinéastes à en parler sont Gary Wise et Kirk Trousdale, le duo de réalisateurs derrière La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre Dame et Atlantis: L’Empire perdu. Ils ont parlé avec Collider et ont expliqué qu’ils n’avaient pas reçu d’argent du studio pour le redémarrage de BatB en 2017, ce qui a rapporté à Disney un énorme milliard de dollars au box-office mondial.

Wise a dit:

«Je n’ai pas reçu un sou de la nouvelle Belle et la Bête. Non, il n’y avait pas de financement. Et le fait que nous ayons obtenu du crédit a été une surprise pour moi.

Trousdale a convenu que leur crédit pour le remake avait été une belle surprise, étant donné la façon dont ils avaient été ignorés financièrement sur le projet, bien qu’il sache que ce n’est probablement que grâce à leur ami Don Hahn que cela s’est produit.

«J’ai été invité à la première au El Capitan, ce qui a été une surprise. Je connais Don Hahn [who produced the original Beauty and the Beast] tiré les ficelles pour y arriver », a déclaré Trousdale. « Et je suis assis là avec ma petite amie et le générique s’est passé comme » Putain de merde, je suis là! « Don a également travaillé sa magie avec ça. »

Auparavant, le co-auteur d’Aladdin, Terry Rossio, avait exprimé son dédain pour la façon dont Disney traitait les créateurs originaux avec ces remakes lorsqu’il a tweeté que lui et son partenaire d’écriture Ted Elliott avaient reçu une «compensation nulle» pour la réinvention de 2019. «Pas même un t-shirt ou un laissez-passer pour le parc», a-t-il plaisanté.

Le co-directeur de Mulan, Tony Bancroft, a également critiqué DisneyIl est donc peu probable que lui ou son équipe ait été indemnisé pour le prochain remake, avec Liu Yifei, qui devrait être diffusé le 4 septembre au prix premium de 29,99 $.