« La porte de Netflix s’ouvre pour accueillir …« est la phrase que les adeptes de » Big Brother « seraient ravis d’entendre de la plate-forme. Bien que pour le moment il semble peu probable que leurs souhaits se réalisent, ils ont reçu une réponse à un initiative dans les réseaux qui insiste depuis des jours pour que Netflix inclue le roi de la réalité dans son catalogue de notre télévision.

Avec le hashtag #QuieroGHEnNetflix, les fervents adeptes du format demandent à la plateforme de streaming d’acheter les droits de «GH». En principe, vos souhaits sont dirigés vers revivez les moments les plus légendaires du programme, comme les danses Chiqui, le premier coup de foudre entre María José Galera et Jorge Berrocal ou l’inoubliable « Je te le dédie pour quand tu le vois à la télé » qu’Indhira a envoyé du confessionnal à Carol Lavín. Croyez-le ou non, la plupart de ces vidéos ont été supprimées du site Telecinco et sont introuvables sur Internet.

Indhira, Arturo et Melania, concurrents historiques de ‘GH’

La campagne a été soulevée comme un sujet tendance ce jeudi, peut-être encouragée par le fait que Netflix Espagne n’a pas hésité à se joindre aux commentaires dès le premier moment. « On ne sait pas si on est prêt à écouter le ‘pa’ chulo, chulo, mi pirulo ‘ou le moment vache de Fresita mais vous pouvez demander le titre ici« Le compte officiel a répondu à un utilisateur, faisant référence à deux des grands moments de la cinquième édition de ‘GH’. Ensuite, il a joint un lien vers la boîte à suggestions de la plateforme.

L’avenir de ‘GH’, dans les airs

L’idée est que Netflix inclue les éditions précédentes dans son catalogue, comme Amazon Prime Video l’a déjà fait avec ‘Blind Trust’, également produit par Zeppelin TV. Entre ça, quoi La plate-forme et la société de production ont la première de l’anime ‘Memories of Idhún’ et qu’Álvaro Díaz, ancien directeur de Zeppelin TV, est actuellement directeur du divertissement de Netflix Espagne, les tweets avec le hashtag ont augmenté comme de la mousse.

Il y a aussi ceux qui demandent que Netflix produise de nouvelles éditions du format, bien que la plateforme a répété à de nombreuses reprises que son modèle économique n’impliquait pas de diffusion en direct et il semble peu probable que l’Espagne soit le pays dans lequel cela changera. Pour le moment, «GH» reste à l’antenne et ne reviendra pas cet automne comme il est d’usage depuis quelques années.