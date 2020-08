Oubliez ce manoir vitreux d’Hollywood Hills ou ce brillant nouveau palais Bel Air, les nouvelles méga-maisons les plus en vogue de Los Angeles sont des «manoirs dans le ciel», des condos dans les gratte-ciel résidentiels chics qui surgissent partout dans la ville. Avec des services de style Manhattan comme un concierge et un valet 24h / 24, 7j / 7, un service de chambre et des restaurants sur place, ils offrent des équipements que même les maisons unifamiliales les plus fastueuses ne peuvent égaler.

Et du coup, ce n’est pas juste un ou deux développements. Il y a le gros bâtiment 8899 Beverly, les tours jumelles du projet cinq étoiles Century Plaza, la tour de condo Four Seasons de Beverly Grove et les sexy Pendry Residences sur le Sunset Strip. Ce ne sont que les plus gros projets en construction; sans compter les joueurs déjà établis comme les emblématiques Sierra Towers, The Century ou les ultra-luxueux Montage Residences à Beverly Hills.

Ensuite, il y a l’édition West Hollywood, l’élégant combo hôtel / résidentiel développé par le vétéran de New York Steve Witkoff et conçu par John Pawson et Ian Schrager. En plus d’être l’un des nouveaux bâtiments les plus élégants de la ville, l’édition est remarquable pour battre certains de ses concurrents les plus proches – 8899 Beverly, Four Seasons, Pendry, Century Plaza – sur le marché de plus d’un an. Avec seulement 20 résidences au sommet de la partie hôtelière du complexe, l’endroit est plus petit et plus une boutique exclusive que la plupart des autres développements. À partir de 4 millions de dollars et en hausse rapide à partir de là, les prix des résidences sont prohibitifs, mais les acheteurs se sont montrés ouverts. Au moins 15 des unités ont été vendues depuis le lancement initial l’année dernière, selon les registres de propriété.

Créditez l’intérêt renouvelé de LA pour la vie en condo de luxe – autrefois principalement réservé aux personnes âgées et aux infirmes – à un changement démographique dans le cercle d’élite des personnes qui peuvent se permettre ces bâtiments. Les milliardaires du jetsetting d’aujourd’hui sont plus jeunes que jamais, et aussi décidément plus globalement nomades que jamais, beaucoup plus enclins à partager leur temps entre plusieurs villes. Et contrairement à leurs parents, beaucoup d’entre eux ne voient pas l’intérêt de garder une immense maison qu’ils utilisent à peine. Même pour les très riches, les coûts exorbitants de l’entretien d’un domaine de type A-list – entretien, sécurité, personnel, aménagement paysager, services publics – représentent un fardeau indésirable, en particulier si le lieu n’est occupé que quelques semaines par an.

Pensez-y comme une sorte de torsion de Marie Kondo sur les modes de vie somptueux. Les jeunes bosses d’aujourd’hui veulent de la simplicité et de la structure sur le front intérieur. Qui veut traiter avec des entrepreneurs et des gestionnaires de maison? Avec un service de conciergerie et de sécurité 24h / 24 et 7j / 7, ainsi qu’un personnel qualifié pour laver les voitures, répondre à tous les caprices, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si la femme de ménage a vidé la boîte aux lettres ou transporté les poubelles tous les mardis soirs. Et les vues de l’avion de ligne qu’un penthouse dans le ciel offre? Eh bien, ce n’est qu’un bonus.

Les promoteurs astucieux sont conscients de l’évolution des goûts des acheteurs, mais le marché des condos de plus en plus encombré présente un défi même pour les spécialistes du marketing les plus intelligents. WeHo’s Edition s’est distinguée en visant un maximum de paillettes, de son hall haut de gamme aux unités résidentielles beaucoup plus glamour que celles de rivaux établis – Sierra Towers, The Century, Montage – alors qu’ils ciblent un groupe démographique plus jeune et plus dynamique. Outre le décor contemporain chic, l’édition a un emplacement A + sur le Sunset Strip, juste en face de la discothèque branchée 1OAK et à distance de marche de la Soho House. Une magnifique piscine sur le toit est parfaite pour les séances photos de style influenceur. Le sexe se vend, et ici il a réussi à attirer une récolte (relativement) jeune de bosses.

Prenez quatre des meilleurs penthouses de The Century – ils appartiennent respectivement à l’acteur Matthew Perry, à Candy Spelling, au milliardaire Walmart Vicki Walters et à l’oligarque russe Sergey Grishin – tous assez vieux pour bénéficier de tous les avantages de l’AARP. Au Montage, l’histoire est fondamentalement identique. Les propriétaires sont le juge Judy, Stan Kroenke et Ariadne ., qui ont tous vécu la crise des missiles de Cuba.

En revanche, les acheteurs de l’édition ne sont pas moins riches mais sont nettement plus jeunes. Steve Aoki, le magnat de la musique dance et fils du fondateur de Benihana, Rocky Aoki, est devenu l’un des premiers résidents à emménager dans le bâtiment lorsque les ventes ont commencé à fermer en 2019. En septembre dernier, l’auteur-compositeur prolifique Ryan Tedder l’a rejoint en payant 6,3 millions de dollars pour sa propre unité. – bien que possédant déjà un domaine de 12 millions de dollars à Beverly Hills et une retraite WeHo de 8 millions de dollars dans la même zone générale.

L’argent de la technologie a également coulé dans l’édition. Le co-fondateur de Tinder, Justin Mateen, 34 ans, a payé 5,2 millions de dollars pour un crash pad dans le bâtiment l’année dernière, mais cela ne l’a pas empêché de débourser près de 19 millions de dollars pour le manoir Bel Air de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli.

Une poignée d’acheteurs sont jeunes d’esprit, comme le créateur de «Modern Family» Steve Levitan. Fraîchement sorti d’un divorce très médiatisé avec sa femme de longue date Krista Levitan, le magnat de la télévision a payé 14,1 millions de dollars pour sa garçonnière de luxe dans le ciel. Ensuite, il y a l’imprésario de la vie nocturne Michael Hirtenstein, propriétaire du hotspot hollywoodien Catch LA, un favori de tous les influenceurs et starlettes de télé-réalité de la planète, dont l’édition chic lui a valu 7,2 millions de dollars.

Il y a deux penthouses dans le bâtiment; l’un est toujours la propriété des Witkoff et a été commercialisé en privé pour la vente dans la gamme de 20 millions de dollars, selon des personnes familières avec l’unité. L’autre penthouse a été vendu pour 15,5 millions de dollars en octobre dernier à Natasha et Nick Gross, il est le seul enfant de 32 ans des milliardaires divorcés Sue Gross et Bill Gross.

D’autres acheteurs signalés sont Farah et Fajer Al Rajaan, les filles mondaines du fonctionnaire exilé du gouvernement koweïtien Fahad Al Rajaan. L’aîné Al Rajaan jouit actuellement d’un style de vie somptueux à Londres, loin de son Koweït natal, où il a été condamné à la prison à vie par contumace, accusé d’avoir détourné jusqu’à 850 millions de dollars des caisses du gouvernement.

La dernière transaction Edition, un condo de 7,2 millions de dollars vendu plus tôt ce mois-ci, a été acquise par Jose Seripieri Filho, un homme d’affaires brésilien de premier plan récemment arrêté dans son pays d’origine en relation avec une caisse noire politique de plusieurs millions de dollars.

Ces résidents – des jetsetters avertis, pour la plupart plus jeunes, aimant s’amuser, sans limite de crédit et sans vie très visible – s’intègrent parfaitement dans l’éthique non officielle de la sophistication sexy de l’édition. Grâce à leurs modes de vie influents, ils deviennent des ambassadeurs de la marque non rémunérés pour le bâtiment, renforçant indirectement la mystique du bâtiment. Aoki compte des dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux, tandis que Mateen a présenté l’une des applications les plus utilisées de la jeune LA; les deux sont des agencements sociaux locaux. Les Al Rajaans sont bien connus dans les cercles de la haute société de Los Angeles à Milan, en particulier la sœur cadette Fajer, qui compte plus de 130000 abonnés sur Instagram et a déjà été vue en train de dîner au restaurant chi-chi M. Chow avec son bon ami, méga- l’influenceur Kim Kardashian West.

Au-delà de toutes les commodités, les propriétaires de l’édition actuelle disent que l’une des plus grandes attractions de l’immeuble est une caractéristique qui lui manque en fait: un logement abordable, ce qui a été mandaté dans d’autres développements. 8899 Beverly et Pendry ont les unités à faible revenu, tandis que l’édition, le Four Seasons et Century Plaza, en raison de leur taille et de leur emplacement, n’en ont pas. Les résidents de ces développements peuvent se reposer tranquillement avec le confort particulier de savoir que tous leurs voisins sont également extrêmement riches.

Cela ne veut pas dire que la vie à l’édition est totalement un conte de fées. À peine 9 mois après avoir acheté son penthouse chic, Nick Gross l’a brusquement remis en vente, cette fois avec une demande de 18,5 millions de dollars. Des sources proches du bâtiment ont déclaré que Gross – qui n’a pas commenté cette histoire – était contrarié par la qualité des finitions de son unité de quatre chambres, ainsi que par un problème d’intrusion d’eau récurrent.

Ensuite, il y a la pandémie de coronavirus, qui a fait des ravages dans l’industrie hôtelière du monde entier. L’édition a été particulièrement touchée. Ce printemps, quelques mois seulement après la douce ouverture bien accueillie, l’hôtel a fermé ses portes; la réouverture a été retardée jusqu’en octobre, au plus tôt. Entre-temps, les résidents disent qu’ils ont continué à payer l’intégralité de leurs cotisations HOA mais qu’ils reçoivent un nombre limité de services, sans service de voiturier, sans restaurant et avec un nombre très limité de services hôteliers.

Mais tout problème de démarrage est pardonné avec une visite sur le toit-terrasse, avec le tapis magique des lumières de la ville étalé sous vos pieds. Le design de Pawson est époustouflant, comme prévu, et il ne faut pas beaucoup convaincre que le développement, et d’autres comme celui-ci, annoncent une nouvelle ère pour la vie de luxe à Los Angeles. Au coucher du soleil, l’horizon de LA est encadré sur l’horizon orange, offrant la toile de fond parfaite pour les selfies.