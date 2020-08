Sébastien Bach (SKID ROW), Mike Portnoy (THEATRE DE RÊVE, FILS D’APOLLO), Alex Skolnick (TESTAMENT) et Axl Rose (GUNS N ‘ROSES) font partie des rockers qui ont réagi au candidat démocrate à la présidentielle Joe Bidenl’annonce du sénateur californien Kamala Harris sera son candidat à l’élection présidentielle de 2020.

« Je pense que @KamalaHarris est le parfait compagnon de course! » Portnoy tweeté. « Elle renforce vraiment le projet de loi et contribuera à renforcer certains des BidenLes faiblesses de certaines personnes s’inquiètent … Il s’agit probablement de l’élection la plus importante de l’histoire des États-Unis, alors sortez et votez! «

L’ancien THÉÂTRE DU RÊVE le batteur a ajouté dans un tweet séparé: « Je sais que les publications politiques suscitent généralement des débats houleux et peuvent parfois même entraîner la perte de certains fans, mais j’ai récemment décidé de ne plus faire taire mon dédain pour Atout comme je le trouve un être humain vraiment méprisable. Juste mon avis. Gardez les commentaires ici CIVIL & respectueux «

Bach était tout aussi enthousiaste à propos de Biden‘s choix, tweeting: « Félicitations à @KamalaHarris pour votre grand jour! Félicitations aux USA pour un [light] au bout d’un tunnel sans fin! VP Harris nous comptons sur vous pour #MakeMusicExistAgain! #MakeSchoolExistAgain! NOV3 nous #Vote @JoeBiden #MakeAmericaExistAgain S’il vous plaît sortez-nous de cet enfer @KamalaHarris vous avez mon #vote pour #rocknroll «

Skolnick wrote: « BOOM # BidenHarris2020 c’est le cas. Le BON appel pour beaucoup trop de raisons d’entrer. Les haineux / contratiens, s’il vous plaît, prenez la journée. Nous n’avons pas le temps et voulons apprécier ce moment. Faisons ceci »

Rose, qui a exprimé son dégoût pour Président Donald Trump, semblait moins impressionné par Bidensélection de, tweetant simplement un Youtube lien vers le Roger Daltrey chanson « Dis que ce n’est pas si Joe ».

Mardi, Biden a déclaré dans un e-mail aux supporters: « J’ai décidé que Kamala Harris est la meilleure personne pour m’aider à mener ce combat Donald Trump et Mike Pence puis de diriger cette nation à partir de janvier 2021.

« J’ai besoin de quelqu’un qui comprend la douleur que souffrent tant de personnes dans notre pays », a-t-il poursuivi. « Qu’ils aient perdu leur emploi, leur entreprise, un être cher à cause de ce virus. Ce président dit qu’il » ne veut pas être distrait par cela « . Il ne comprend pas que prendre soin des gens de cette nation – tout le monde – ce n’est pas une distraction – c’est le travail. Kamala comprend cela. «

Harris a tweeté: « @JoeBiden peut unifier le peuple américain parce qu’il a passé sa vie à se battre pour nous. Et en tant que président, il bâtira une Amérique à la hauteur de nos idéaux. Je suis honoré de le rejoindre en tant que candidat de notre parti à la vice-présidence. et faites ce qu’il faut pour faire de lui notre commandant en chef. »

