Stargirl a déménagé à The CW et rejoint le DC Arrowverse plus large, mais la saison 1 de Stargirl arrivera-t-elle sur Netflix? En 2020, nous savons maintenant que cette réponse n’est catégoriquement pas mondiale. Voici pourquoi et où vous pouvez diffuser à la place.

L’Arrowverse et même l’univers DC TV ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Il y a six séries DC sur The CW avec Stargirl la rejoignant après ses débuts sur DC Universe. La programmation devrait bientôt inclure Superman & Lois en janvier 2021 et Swamp Thing, qui passe également de DC Universe à The CW.

Comme vous le savez, Netflix possède une énorme collection de séries télévisées DC (du moins aux États-Unis) de The CW, notamment Arrow, The Flash, DC’s Legends of Tomorrow et Black Lightning.

La première saison de Star Girl a fait ses débuts sur DC Universe en mai 2020, la saison 2 étant désormais prévue pour 2021.

Stargirl sera-t-il sur Netflix aux États-Unis?

Malheureusement, Stargirl ne viendra presque certainement pas sur Netflix aux États-Unis et cela malgré Netflix portant la majorité d’Arrowverse en 2020.

Avant 2019, toute la production de The CW arrivait à Netflix dans le cadre d’un énorme accord, mais cela a pris fin. Pour tous les futurs spectacles de The CW, ils seront achetés individuellement, mais jusqu’à présent, la plupart sont allés aux propres services du fournisseur, que ce soit le contenu de CBS sur CBS All Access ou Warner Brothers sur HBO Max.

Dans le cas de Stargirl, c’est un peu plus compliqué. À l’heure actuelle, vous pouvez diffuser la série sur DC Universe et CW Seed, mais il est probable que DC Universe sera bientôt intégré à HBO Max, où se trouverait la nouvelle maison permanente des émissions. Nous vous informerons de tout changement à cet égard à l’avenir.

Comme Batwoman (qui ne se dirige pas non plus vers Netflix), cependant, vous aurez probablement un aperçu de Stargirl sur Netflix via les épisodes croisés.

Stargirl sera-t-il sur Netflix à l’international?

Comme nous l’avons initialement signalé, il était peu probable que Netflix reprenne la distribution internationale à Stargirl et nous savons maintenant que c’est officiellement le cas.

Au lieu de cela, à partir du 21 août 2020, Amazon Prime avait discrètement repris la première saison, où les saisons futures apparaîtront également vraisemblablement chaque août 2020.

