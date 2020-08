Nous sommes presque un an après la suppression des trois saisons de The Fall sur Netflix US, et les fans se demandent s’il reviendra bientôt? Malheureusement, The Fall ne reviendra pas sur Netflix avant un certain temps, et ci-dessous, nous expliquerons pourquoi et où vous pouvez diffuser les saisons 1 à 3 de The Fall sur Netflix ailleurs.

The Fall est une série dramatique policière anglo-irlandaise créée par Allan Cubitt et anciennement un Netflix Original. La série a été l’un des premiers originaux sous licence internationale et s’est avérée extrêmement populaire parmi le public américain.

Se déroulant dans la ville de Belfast, en Irlande du Nord, la commissaire de la police métropolitaine Stella Gibson (Gillian Anderson) est envoyée dans la ville pour évaluer les progrès d’une enquête pour meurtre. Une fois qu’il devient évident qu’un tueur en série est en liberté, Stella doit travailler avec la police de Belfast si elle veut capturer Paul Spector (Jamie Dornan), qui cible les jeunes femmes professionnelles dans toute la capitale de l’Irlande du Nord.

Est-ce que les saisons 1-3 de l’automne sont rétrospectivement Netflix US?

À la surprise de nombreux abonnés en 2019, les trois saisons de The Fall ont laissé Netflix US sur 29 octobre. Naturellement, les abonnés ne savaient pas pourquoi The Fall avait quitté Netflix alors qu’il était répertorié comme original. En effet, la série était sous licence exclusivement pour le streaming et a depuis expiré.

Malheureusement, The Fall n’est pas encore revenu sur Netflix US, et il ne viendra pas de sitôt grâce à sa nouvelle maison sur Britbox US.

#FatherBrown saison 8, #TheFall et plus encore à BritBox en juillethttps: //t.co/eXxuMcP8OE – Télécommande cachée (@HiddenRemote) 26 juin 2020

Les trois saisons sont arrivées sur Britbox US le 28 juillet 2020.

Pour que la série revienne sur Netflix US, The Fall devra quitter Britbox. On ne sait pas combien d’années Britbox détient la licence pour The Fall, mais du moins dans un avenir prévisible, la série ne sera pas disponible en streaming sur Netflix US.

Où puis-je diffuser The Fall sur Netflix?

Au moment de la rédaction de cet article, The Fall n’est disponible en streaming sur Netflix que dans 11 régions:

PaysSaisonsEpisodesAjouté à NetflixAustralie31714 / 04 / 2015Belgique31714 / 04 / 2015Pays-Bas31713 / 04 / 2017Corée du Sud31714 / 09 / 2017Turquie31717 / 10 / 2019Royaume-Uni31701 / 08 / 2020Grèce21103 / 03 / 2019India21102 / 07 / 2020IsraëlThaïlande

Netflix UK n’a reçu The Fall pour la première fois qu’au début du mois d’août.

The Fall est-il en streaming dans votre région? Aimeriez-vous voir The Fall revenir sur Netflix US? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!