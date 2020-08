Les scientifiques continuent de rechercher de nouvelles alternatives pour lutter contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie COVID-19, et l’une des plus récentes semble avoir a découvert l’un de ses points faibles qui pourrait aider à l’éliminer. C’est une nouvelle alternative qui pourrait attaquer les protéines du virus pour le rendre inactif, l’empêchant ainsi de se fixer à un nouvel hôte et de l’infecter.

Dans une recherche publiée dans la revue ACS Nano, les scientifiques expliquent que le virus Le SRAS-CoV-2 a une faiblesse qui jusqu’à présent était passée inaperçue, mais cela pourrait aider à le combattre efficacement. L’explication est un peu plus technique, mais en termes généraux, nous pouvons la comprendre comme suit:

L’interaction entre les protéines et les molécules dans les cellules et les virus est réduite à une loi très simple de l’électrostatique: les charges opposées s’attirent, tandis que les charges semblables se repoussent. Il Le SRAS-CoV-2 a des récepteurs positifs qui tentent de se lier aux charges négatives trouvées dans nos cellules, et lorsque ce lien réussit, le virus peut infecter notre système.

Cependant, les scientifiques ont découvert que près des récepteurs du virus, il y a une petite région sur leur membrane qui a une charge positive. Cette petite région qui ne s’étend que sur 10 nanomètres était cachée à la vue de tous et avait été rejetée par d’autres chercheurs comme trop éloignée. Mais les tests qu’ils ont menés sur ces nouveaux travaux disent le contraire.

Les chercheurs ont essayé bloquer la région chargée positivement du virus en ajoutant une molécule chargée négativement à sa membrane, quelque chose qui l’empêcherait d’adhérer aux cellules d’autres organismes vivants. Cette méthode a réussi à réduire la force de la liaison avec laquelle le SRAS-CoV-2 se fixe aux cellules jusqu’à 34%, donnant des résultats prometteurs.

Cependant, transformer tout ce processus compliqué en un traitement pour guérir la maladie ne semble pas très viable, car en plus de prendre beaucoup de temps, cela nécessite un équipement spécialisé.