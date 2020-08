Les taquineries ne s’arrêtent pas! Mijares surprend avec une prise de poids | .

Le chanteur Manuel Mijares a reçu une forte cr! t! cas après avoir donné un concert virtuel où il a été montré avec une gain de poids Cela en inquiétait sans aucun doute beaucoup, mais d’autres le prenaient pour drôle.

Mijares samedi soir dernier a offert un concert virtuel à ses fans, mais à la suite de son apparition, plusieurs internautes ont commenté qu’il ressemblait à Fer de Maná en raison de son en surpoids.

Vêtu de noir, le chanteur a commencé le concert avec les chansons «Oui je suis tombé amoureux» et «L’amour n’est pas mort», il a salué le public et les a invités à rester à la maison le plus longtemps possible.

Nous sommes entreposés depuis cinq mois et il est important de dire à tout le monde que nous sommes chez nous là où nous le pouvons. Pour nous tous, il est très important d’être ici avec vous », a déclaré le chanteur.

Après presque deux heures de concert, Mijares Il a dit au revoir à son public et bien que les éloges pour la voix du chanteur et sa musique soient toujours présents sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont fait de vifs commentaires sur son poids.

De cette façon, beaucoup considèrent que pendant la quarantaine, il a peut-être passé un peu avec de la nourriture, a été négligé et a élevé quelques kilos trop, ce qui le rendait peu attrayant pour certaines personnes, car son visage avait également l’air assez enflé.

Et c’est qu’en plus de commenter son poids, ils ont également souligné de son regard qu’il voyait beaucoup négligé car ses vêtements ne l’ont pas favorisé pendant le concert et ses longs cheveux semblaient très étranges.

Comme prévu, les mèmes des médias sociaux ont été rapides et ont rapidement inondé Internet avec eux.

Il est à noter que bien que le talent de Mijares a été applaudi par l’ensemble du public, c’était en arrière-plan, comme l’ont démontré de nombreux haineux pour la question de leur apparence.

Jusqu’à présent, l’ex-mari de l’actrice et chanteuse mexicaine étoile brillante Il n’a rien répondu à ce sujet, mais ils lui ont sûrement fait du mal à propos des mauvais commentaires.

José Manuel Mijares Morán Il a émergé en tant que chanteur en 1981 au festival Values ​​Juveniles, où il a démontré sa grande humilité et son courage en tant qu’être humain, car à une occasion il a prêté ses chansons à un partenaire du concours dont le père ne lui avait pas permis de participer et les avait brisées.

Il a travaillé dans des boîtes de nuit au Japon et a joué des jingles pour des publicités et est devenu une partie de la chorale du chanteur mexicain Emmanuel.

C’est ainsi qu’il a représenté le Mexique au « OTI Song Festival » en 1985, interprétant la chanson « Dreamer », et grâce à son incroyable performance, il a été nommé comme une révélation de ce festival. Cette même année « EMI Capitol » lui donne l’opportunité d’enregistrer et ses deux premiers albums sont décisifs dans sa carrière artistique.

Bien que les cr! T! Cas étaient nombreux, les intentions du chanteur étaient plutôt bonnes, car en raison de la distanciation sociale, il n’est pas possible de réaliser un concert live, mais il essaie de faire tout son possible pour l’exécuter et ravir ses followers.

« Unrepeatable » est un concert que nous préparons avec beaucoup d’amour, pour que les gens puissent profiter d’un répertoire inédit de chez eux « , a-t-il déclaré dans une interview quelques jours avant le concert.

Il est à noter qu’en plus de MijaresParmi les artistes qui ont rejoint cette nouvelle proposition se trouvent des groupes emblématiques tels que Molotov, DLD ou Moenia; le groupe nordique Bronco et le chanteur Napoleón.

Cependant, bien que Mijares Il a essayé de les ravir avec les succès qui l’ont rendu célèbre, ses partisans ont remarqué quelque chose d’autre qui a réussi à en déconcerter beaucoup et il a été le protagoniste de la nuit.