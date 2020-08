Les tensions entre Justin Bieber et Hailey Baldwin les divorceraient

Tout n’est pas ce qu’il semble et moins dans les réseaux sociaux, une théorie qui s’appliquerait également à la relation du chanteur Justin Bieber et du mannequin Hailey Baldwin de ceux qui prétendent avoir une forte crise relationnelle qui pourrait se terminer par un divorce.

Tout semble indiquer que le mariage entre le modèle Hailey et Justin Bieber Ce n’est pas du miel sur flocons et les premières crises commencent à faire leur apparition chez le jeune couple.

Selon certaines rumeurs circulant, parmi les choses qui Baldwin moins de soutien de Justin, le célèbre interprète de « Baby », est qu’il est très « Controller ».

Ainsi, les paris commencent à augmenter parmi les followers pour voir combien de temps ils dureraient puisqu’ils assurent que le mannequin pourrait demander leur liberté.

Et c’est que selon des sources proches apparemment, ils ont révélé que le chanteur canadien exige de sa femme « trop ​​d’attention », ce qui engendrerait donc des désaccords entre eux.

Ils soulignent également qu’ils veulent «contrôler les aspects de la vie des Hailey Baldwin et c’est quelque chose que le modèle ne peut pas gérer.

De même, ils pointent également d’autres rumeurs selon lesquelles le chanteur ne fait pas confiance aux amis de sa femme et craint qu’ils ne tentent de la retourner contre lui et / ou de la convaincre de renoncer à son mariage, de sorte que la star des scènes reste très consciente de son jeune épouse, ce qui crée des problèmes entre eux, dit-il.

Même dans un article publié par le magazine « National Enquirer », il assure que la jeune mannequin chercherait à faire une pause dans son mariage avec la chanteuse car elle est trop possessive.

Même après Covid19, JustinLa jeune femme de 26 ans est restée plus proche du mannequin qui commence à ne plus supporter l’attachement et le contrôle de son partenaire.

Le couple de célébrités Justin Bieber et Hailey Baldwin pourrait finir par se séparer, disent-ils. Photo: Reforma

Les rumeurs ne s’arrêtent pas

Malgré le fait que plusieurs rumeurs ont été créées autour du couple, dont beaucoup sont infondées, les rumeurs de séparation ne finissent pas par disparaître de la vie des Justin déjà Hailey.

Il est à noter qu’à ce jour, il n’a donné aucune déclaration à ce sujet, ni aucune preuve irréfutable de la prétendue grossesse par le mannequin. Nous espérons donc que les crises entre les deux ne sont que des désaccords mineurs.

Comment se sont-ils rencontrés?

Le couple controversé se connaîtrait depuis 2009, alors qu’ils avaient respectivement entre 14 et 12 ans.

Plus tard en 2016, ils ont eu quelque chose de plus qu’une amitié, cependant, tous deux se sont séparés et chacun a suivi son propre chemin, jusqu’à ce qu’en 2018, ils se soient à nouveau rencontrés et aient tous deux décidé de quitter leurs partenaires respectifs et de reprendre leur relation. Tout a commencé à aller trop vite.

Cette même année, Bieber, a demandé au mannequin de 23 ans d’être sa femme, et les deux ont joué dans un grand mariage.

C’était un lundi 30 septembre quand Hailey Baldwin et Justin Bieber ils ont donné le « je fais » dans un luxueux resort de Caroline du Sud (USA) devant 150 invités.

Magazine People et E! Les nouvelles ont révélé des détails sur le grand événement au cours duquel ils ont confirmé la présence des proches parents du célèbre parmi leurs parents respectifs et des célébrités telles que Ed Sheeran, Kylie et Kendall Jenner, Usher et l’acteur Alec Baldwin.

Les mêmes qui ont été témoins d’une union pleine d’émotions de la part du couple en plus de la beauté avec laquelle Hailey elle portait le jour de son mariage.

Gaine dans une élégante mais délicate robe coupe sirène avec un détail sur le devant dit « bardot frontal » qui recouvrait le dos et des fleurs brodées de perles. il a reçu pour en faire sa partenaire de vie.