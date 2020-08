Bibiana Fernández est un visage bien connu et aimé en Espagne et, par conséquent, « White Hormigas » a voulu dédier une partie de son programme à l’actrice et mannequin, revue de sa vie publique depuis sa première apparition à la télévision en 1978 à l’âge de 24 ans. C’était dans «Dos por dos», participant en tant qu’invitée, devenant la première femme à rendre public son statut de trans dans une émission de télévision.

Bibiana Fernández, en ‘300 millions’

Dans ce programme, Mercedes Milá et Isabel Tenaille ont présenté l’invité comme « Manuel Fernández Chica », bien qu’ils aient admis plus tard ne pas savoir s’adresser à elle comme Manuel ou Bibi. « En me regardant, je ne pense pas qu’il y ait personne capable de m’appeler Manolo », A reconnu Bibiana avec un sourire, à qui on a également demandé si elle avait subi une intervention chirurgicale: « La mienne est une inconnue. Que chacun pense ce qu’il veut », répondit-elle.

Après avoir montré cette première apparition et montré les récentes déclarations de Bibiana dans lesquelles elle assurait qu’elle avait déjà été « enfermée dans un corps qui ne me correspondait pas », elle a dû faire face à d’énormes titres que la presse lui a dédiés. Bibiana a été considérée comme un travesti à d’innombrables occasions, se voyant décrire la différence entre ce terme et celui de transsexuel.

« Ce qui se bloque »

Mais en plus, les médias ont écrit des phrases à son sujet telles que «ce que Bibi Anderson enseigne dans son émission est quelque chose de plus typique d’un noir tanzanien qu’une jolie jeune femme éduquée à Oxford» ou «les cheveux roux cachent un cerveau masculin. Cela et ce pénis est la seule chose qui reste d’un homme.De plus, dans des interviews, ils sont venus le comparer à une sirène comme dans l’émission « 300 millions », elle a été forcée de confirmer « si malgré ce qui pend elle porte une culotte » et de décrire que «bien qu’il soit un homme physiquement, il a un visage totalement féminin».