Depuis les années 50, lorsque l’industrie cinématographique se sentait existentiellement menacée par l’essor de la télévision (tout comme les forces en son sein se sentent aujourd’hui menacées par l’essor du streaming), les films ont trouvé des moyens d’attirer les gens dans les théâtres avec des avantages supplémentaires. . La 3D était l’attraction originale de PT Barnum (l’âge d’or de la 3D a commencé avec la sortie de «Bwana Devil», en 1952), et le retour de la 3D au milieu des années 2000 – il est ressuscité des morts aussi improbablement que la bête dans une suite de «Creature From the Black Lagoon» – était un signe des tremblements d’anxiété économique qui commençaient à gronder dans l’industrie.

Mis à part « Avatar », la renaissance de la 3D a toujours été une arnaque ennuyeuse – un moyen transparent d’augmenter le prix des billets, depuis ce que vous obteniez, film après film (de « Voyage au centre de la Terre » à « Kung Fu Panda 2 »à« Hannah Montana et Miley Cyrus: le meilleur des deux mondes concert »), était une mer d’images vaguement« surélevées »mais obscurcies qui ne se sont jamais rapprochées de la création de l’expérience qu’elles étaient censées faire. La 3D, en tant qu’attrait pour les consommateurs, a été suivie par le remplacement des sièges de théâtre ordinaires par des sièges La-Z-Boy glorifiés et, sur certains marchés, par l’horreur singulière connue sous le nom de 4DX, l ‘«amélioration» de carnaval des films pour lesquels j’ai payé exactement une fois, en achetant le privilège de me faire asperger d’eau et de faire pivoter et cogner mon siège pendant les poursuites en voiture.

Pourtant, à travers tout cela, une amélioration intemporelle est restée aussi intrinsèque à l’expérience cinématographique que le film lui-même. Et c’est le rituel d’acheter et de manger des concessions. Pensez simplement au mot pop-corn. Ce n’est pas simplement une délicieuse collation au beurre salé. Dans les films, le mot pop-corn est mythologique – à la fois classique et pittoresque et quintessenciel, comme les hot-dogs et la bière lors d’un match de baseball.

Bien sûr, il y a une façon moins polie de dire cela, qui est la suivante: l’une des principales raisons pour lesquelles les gens vont au cinéma est de se farcir le visage. Plus qu’une habitude culturelle, c’est une obsession de loisir – et, pour beaucoup de gens, un cas de nachos agitant le chien.

Alors, qu’arrivera-t-il à toutes ces collations délicieuses, grasses, croquantes et Jujyfruity lorsque les gens vont au cinéma à l’âge du coronavirus? J’ai l’impression que c’est une question qui n’est pas vraiment posée, du moins pas très en évidence, car dans le grand schéma de la pandémie, cela semble beaucoup trop trivial. Pourtant, quand il s’agit de savoir comment, exactement, nous gérons la réouverture des salles de cinéma, il y a une contradiction – appelez-la le Popcorn Conundrum – dont les concessions sont au cœur même. Les chaînes de théâtre, en supposant qu’elles restent solvables, promettent de créer un environnement aussi sûr qu’humainement possible. Cela signifie que des personnes sont espacées dans un siège sur deux, des essuyages entre les projections et des masques requis. Mais comment porter un masque quand on se bourre le visage? Vous ne pouvez pas.

Ce fait évident n’a pas empêché les restaurants de rouvrir lentement et avec précaution, car dans les régions du pays où cela se passe de manière responsable, les restaurants ont rouvert avec des sièges à l’extérieur. Mais un cinéma, entre autres, est essentiellement un restaurant intérieur qui sert des montagnes de malbouffe. Et alors que les théâtres rouvriront, l’une des deux choses devra se produire: 1) ils devront fonctionner sans concession, au moins jusqu’à ce que la pandémie soit terminée; ou 2) nous allons devoir être ouverts sur le fait que les clients dans les théâtres ne porteront pas de masques (du moins pas tout le temps). Je ne suis pas sûr, dans le monde réel, du fonctionnement de l’un ou l’autre de ces scénarios.

Les cinémas dépendent des concessions pour une bonne partie de leurs revenus. Environ 40% de leur bénéfice total provient de concessions, et c’est en partie parce que les théâtres prélèvent 85 cents sur chaque dollar dépensé en nourriture de cinéma. Sans ces collations, ils sont dans une entreprise beaucoup plus maigre.

Mais comme ils se battent maintenant pour survivre, supposons, à court terme, que les théâtres soient prêts à subir ce coup financier et à rouvrir sans concessions. (C’est mieux que de ne pas rouvrir du tout.) Où cela laisse-t-il les clients? Cela les laisse hauts et secs, pour autant que beaucoup considèrent comme un aspect essentiel de l’expérience cinématographique. Bien sûr, le film lui-même est censé être l’événement principal, et pour beaucoup d’entre nous, il l’est toujours. Nous pouvons vivre sans la sensation gustative supplémentaire, la solution de sucre et de sel et de gélatine.

Pourtant, même en tant que personne qui a tendance à éviter les concessions (je vais tellement au cinéma que si je l’autorisais à faire partie de mon rituel, ce serait toxique), la pensée d’un cinéma qui ne sert pas de collations, combinée avec la distanciation sociale et le reste du rigamarole COVID, commence à ressembler à une version dystopique de l’expérience cinématographique – aller dans un mégaplex de «THX 1138». La suppression du pop-corn et des raisins secs, des Sno-Caps et des Gummy Bears, le Coca au gallon va anéantir une bonne dose de plaisir.

Supposons, cependant, pour les besoins de l’argumentation, que les concessions étaient autorisées à rester. Si tel est le cas, soyons honnêtes sur ce que nous envisageons: un environnement dans lequel les gens ne portent pas de masques, car il n’est tout simplement pas possible d’en porter un et d’écraser vos bouchées de crème glacée aux biscuits aux pépites de chocolat en même temps. Culturellement et politiquement, cela ne semble pas faisable; cela ne semble pas sûr. Bref, il est difficile de voir un moyen pour les cinémas de rouvrir avec des concessions.

Comme beaucoup de cinéphiles, j’ai désespérément besoin que les cinémas rouvrent sous une forme ou une autre, et s’ils ont besoin de rouvrir sans la fausse nourriture dont trop d’entre nous sont accro, alors je dis de l’apporter. Mais pendant cette période intérimaire, lorsque nous nous régalons du film devant nous et de rien d’autre, ce sera un test, un moyen de savoir à quel point les cinéphiles aiment toujours les films moins les garnitures addictives de Entertainment State. Sans la possibilité de farcir nos visages, il ne restera plus rien pour le film à farcir sauf nos âmes.