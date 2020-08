L’origine de TikTok remonte à septembre 2016, en Chine, et a été lancé sur le marché international un an plus tard, où il a réussi à récolter un énorme succès auprès des plus jeunes.. Son succès est dû aux vidéos courtes et rapides que ses utilisateurs créent, en plus d’avoir un algorithme qui sélectionne le contenu en fonction de l’activité que nous avons au sein de la plate-forme. Avec ces outils, leurs utilisateurs ont également pris part à différents défis ou «challenges», qu’il s’agisse de danse ou d’humour, en général, même si les fonctionnalités de l’application ont conduit à des contenus de toutes sortes, des recettes aux vidéos de l’histoire.

De cette manière, les chiffres des influenceurs TikTok ont ​​émergé, connus sous le nom de tiktokers, qui sont devenus de véritables stars au sein de la plateforme. Cependant, bien que le succès de TikTok ait été généralement plus évident chez les jeunes, 2020 est devenue la grande année de l’application asiatique dans pratiquement le monde entier. Avec une grande partie de la population mondiale confinée en raison de la crise de Covid-19, beaucoup, au-delà des adolescents, ont fini par rejoindre la plate-forme pour lutter contre l’ennui. Pour cela, Dans FórmulaTV, nous rassemblons certaines des sociétés de télévision célèbres qui gagnent un grand nombre d’adeptes dans l’application grâce à leur contenu.

une Will Smith

L’acteur Will Smith sur l’un de ses TikToks

Avec @willsmith comme nom d’utilisateur, l’acteur américain populaire Will Smith a été créé sur TikTok le 3 octobre 2019, avec l’aide de Caleb Natale, un créateur de contenu dédié principalement aux effets spéciaux. En fait, Smith a l’opportunité de collaborer avec lui sur certains de ses TikToks et l’interprète publie souvent des vidéos aux effets divers qui ne laissent pas ses followers indifférents.

Avec plus de quarante vidéos publiées à ce jour dans lesquelles il a travaillé avec des célébrités telles que Jimmy Fallon, Jason Derulo ou Martin Lawrence, l’acteur a réussi à dépasser trente-quatre millions de followers, avec plus de 164 millions de « j’aime ». Parmi son contenu, Smith a non seulement des vidéos humoristiques, mais a également rejoint un autre « défi » sur la plate-forme, partage des dessins de ses fans ou des instantanés de ses voyages, et fait même des montages avec des images de ‘El Prince of Bel Air ‘ou la saga « Men In Black ».

@Will Smith Mon mal, j’ai besoin d’un chiropraticien. ? TRNDSTTR (Lucian Remix) – Côte Noire

deux Dwayne Johnson

L’acteur Dwayne Johnson sur l’un de ses TikToks

Le 22 novembre 2019, Dwayne Johnson a fait ses débuts sur TikTok avec l’utilisateur @therock, compte dans lequel a rassemblé plus de 28 millions d’utilisateurs à ce jour, en plus de dépasser 152 millions de « j’aime ». Tout au long de ses publications, l’interprète a partagé des vidéos avec des visages connus sous le nom de Kevin Hart ou Danny DeVito, co-stars de « Jumanji: Next Level », un film que Johnson a également diffusé via son compte, faisant la promotion, entre autres, de la #JumanjiChallenge. De plus, l’acteur partage également certaines de ses routines dans le gymnase et a même eu l’occasion d’enregistrer avec Oprah Winfrey elle-même.

Cependant, les TikToks les plus viraux de Johnson ont eu lieu pendant la quarantaine, entre avril et mai, lorsque L’interprète a été montré devant ses disciples en train de chanter l’une des chansons de son personnage dans « Vaiana », avec sa plus jeune fille, Tiana. Une grande fan du film qui, en raison de son jeune âge, ne croit toujours pas que son père est Maui, le personnage qu’elle interprète dans le film Disney et qui apporte une touche de gentillesse dans un compte dans lequel Johnson a a partagé des images de sa jeunesse, en plus de se souvenir de sa confrontation avec Hulk Hogan à la WWE à l’occasion de son dix-huitième anniversaire, un homme que Johnson décrit comme «l’un de ses héros».

@therock La transformation de BLACK ADAM ?????????? a commencé. Et oui, l’homme en noir reçoit toujours ses repas de triche! ???? À quoi ressemble le vôtre? ## keepactive ? Transformation d’Adam noir – Therock

3 Noah Schnapp

L’acteur Noah Schnapp utilise un filtre sur l’un de ses TikToks

L’acteur de ‘Stranger Things’ Noah Schnapp a atterri sur TikTok le 25 novembre 2019 et, depuis, son compte @noahschnapp a rassemblé plus de 12,6 millions d’abonnés, avec plus de soixante vidéos et 224,5 millions de « j’aime ». Parmi son contenu, l’interprète consacre une grande partie à capturer des situations du quotidien avec un bon sens de l’humour, en utilisant les filtres et outils habituels de la plateforme.

Au milieu d’un compte spécialement dédié à montrer le côté insouciant de l’acteur qui incarne Will dans ‘Stranger Things’, Schnapp a dédié certaines de ses vidéos pour démontrer ses talents de danseur avec certains des défis viraux qui ont émergé dans l’application, et s’est même concentré sur des problèmes plus graves tels que le mouvement «Black Lives Matter» ou le coronavirus. En fait, le jeune acteur réalise également des parodies dédiées aux cours en ligne, à la suite de la crise de Covid-19, entre autres sujets.

@noahschnapp si renegade a été créé à l’été 2020 ? Loterie – K CAMP

4 Gordon Ramsay

Le chef Gordon Ramsay réagit à une étrange recette sur TikTok

Avec le nom @gordonramsayofficial sur TikTok, le célèbre chef de télévision d’émissions comme ‘Hotel Hell’ ou ‘MasterChef USA’, Gordon Ramsay, a atterri sur la célèbre application le 7 janvier 2020, avec plusieurs vidéos dans lesquelles il apparaissait déguisé, voire recréant certains des looks de Brad Pitt. Depuis, Ramsay a dépassé les neuf millions de followers, un chiffre qui ne cesse de croître, avec trente vidéos et plus de 56 millions de « likes » jusqu’au moment. Parmi son contenu, le chef a eu la participation de sa fille Matilda, « Tilly » Ramsay, également présentatrice et chef cuisinière, ainsi que de son plus jeune fils, Oscar.

Pendant la quarantaine, Ramsay a été encouragé à cuisiner avec ses partisans et sa famille, avec une initiative à laquelle il a eu la participation de Jason Derulo, qui a partagé le résultat des recettes du chef via Facetime. En fait, il est courant pour Ramsay de partager quelques clichés de plats qu’il a faits lui-même. Cependant, Les vidéos avec lesquelles le chef est devenu de plus en plus célèbre sur TikTok sont celles dans lesquelles le chef réagit aux différentes recettes publiées dans l’application. Contenu le plus divertissant, témoin à quel point le chef implacable semble souffrir avec chaque tiktok, dans des vidéos taguées avec le hashtag #ramsayreacts.

@gordonramsayofficial Pour un soufflé ## parfait, vous devez niveler ???? ## fyp ## mealprep ## recette ## food ## levelup ? Niveau supérieur – Ciara

5 Jimmy Fallon

Hébergez Jimmy Fallon sur l’un de ses TikToks

L’animateur de ‘The Tonight Show’, Jimmy Fallon, a fait ses débuts sur TikTok le 7 décembre 2017 avec le surnom @jimmyfallon. Depuis, le présentateur et humoriste a rassemblé plus de quatre millions de followers à travers une vingtaine de vidéos à ce jour, la plupart d’entre eux ont été publiés ces derniers mois, notamment pendant la crise de Covid-19, dont certains ont même été enregistrés dans l’environnement familial de Fallon.

Comme on peut s’y attendre du présentateur américain, Fallon a dédié l’essentiel de son contenu à l’humour, ainsi qu’à la musique, l’une de ses grandes passions. De cette façon, vous pouvez regarder des vidéos dans lesquelles le présentateur joue de la guitare ou du ukulélé, dont une en compagnie de Finneas, le frère aîné de l’artiste Billie Eilish. Le chanteur, en effet, n’est pas le seul à avoir collaboré avec Fallon dans certaines de ses vidéos: le présentateur a également eu l’occasion de publier des TikToks avec des stars comme Selena Gomez ou Justin Timberlake, en plus du célèbre danseur Charli D’Amelio dans l’application grâce à leurs vidéos.

@jimmyfallon Remixez le nôtre ou créez le vôtre et taguez-le ## QuarantineRemix !!! ? son original – jimmyfallon

6 Reese Witherspoon

L’actrice Reese Witherspoon danse sur l’un de ses TikToks

Avec plus de 3,4 millions de followers sur 11 vidéos, Reese Witherspoon, actrice de séries telles que « Big Little Lies », « The Morning Show » ou « Little Fires Everywhere », a été créée sur TikTok le 19 septembre. 2019. Avec un peu plus d’une douzaine de TikTok enregistrés à ce jour, l’interprète a accumulé plus de onze millions de « j’aime » avec un contenu dans lequel Witherspoon a montré sa bonne humeur, ce qui est très courant sur la plateforme.

Parmi ses vidéos, l’Américaine a partagé des contenus variés avec certains membres de sa famille, qui incluent la préparation des citrouilles d’Halloween typiques, des relookings ou même des danses divertissantes mettant en vedette l’interprète. Witherspoon a été encouragé à publier des contenus tels que la recette de son smoothie sain du matin ou son enthousiasme pour la sortie du premier single de son fils Deacon, « Long Run », qu’il n’a pas hésité à partager et à danser.

@officialreesetiktok Deacon m’apprend comment ## dap ???? ## dapchallenge ? son original – officialreesetiktok

7 Paz Padilla

Paz Padilla dans l’un de ses TikToks avec l’actrice Carlota Boza

En rejoignant TikTok le 20 avril 2018, Paz Padilla a ajouté plus de 1,3 million d’abonnés à l’application. Sur les plus de 80 vidéos publiées sur son compte, appelées @ paz_padilla1, l’actrice et présentatrice a dépassé jusqu’à présent onze millions de « j’aime », avec le contenu le plus varié, principalement des bandes dessinées, compte tenu du bonne humeur habituelle que Padilla affiche habituellement. En fait, la présentatrice de Mediaset a été encouragée à enregistrer certains défis viraux de la plateforme et des blagues pour publier son compte.

L’actrice a non seulement partagé des TikToks enregistrés avec ses amis et sa famille, en particulier sa fille Anna, mais a également eu l’occasion d’enregistrer certains dans son environnement de travail. De cette façon, Les vidéos de Padilla incluent des danses ou des moments amusants avec ses deux compagnons ‘Sálvame’, avec des collaborateurs tels que María Patiño, Lydia Lozano ou Mila Ximénez, voire avec le réalisateur David Valldeperas, entre autres; à partir de ‘celui qui vient’, dont le casting a participé à certains des TikToks de Padilla, en particulier Carlota Boza ou Pablo Chiapella.

@ peace_padilla1 ## retochallenge ## Trolls2Challenge ## que feraitharley # ? Coincidance – Beau danseur

8 Aritz grau

Aritz, ancien concurrent de ‘Fame a Dancing’, dans l’un de ses TikToks

Qui était le deuxième finaliste de ‘Fame to dance 2019’, Aritz Grau, récolte un grand succès sur TikTok grâce à ses multiples vidéos. Le danseur a fait ses débuts sur la plate-forme sous le surnom de @aritzaren le 21 mars 2019, avec son partenaire de concours Lohi Rodríguez, quelques mois à peine avant la fin de l’émission de talents Movistar +.

Depuis, l’artiste a ajouté plus de 900 000 followers à travers plus de 310 vidéos avec lesquelles il a réussi à dépasser huit millions de « likes ». Tout au long de ses TikToks, Aritz a non seulement montré ses grandes compétences pour la danse, en tant que professionnel de la discipline qu’il est, parfois accompagné par d’autres professionnels: il a aussi laissé place à l’humour et aux blagues, ainsi qu’à certains des défis qui ont émergé sur la plate-forme, en particulier dans le cas de ceux axés sur la danse.

@aritzaren J’aime ça ???????????????? ## tkn ## tknchallenge ? TKN – ROSALÍA et Travis Scott

9 Edurne

Edurne utilisant l’un des filtres Tik Tok sur son compte

Le chanteur Edurne, juge de ‘Got Talent Spain’ parmi d’autres œuvres télévisées, a rejoint TikTok sous le nom de @ edurne.edurnity le 27 mars 2020, en confinement complet en Espagne, dansant l’une de ses chansons. Tout au long des semaines que les Espagnols ont dû rester chez eux pour combattre Covid-19, L’artiste a partagé des vidéos d’humour et de danse avec le hashtag #YoMeQuedoEnCasa, ajoutant plus de 45 vidéos à ce jour, avec environ 870 000 abonnés et plus de six millions de « j’aime »., dans lequel il a utilisé, entre autres, pour promouvoir son propre travail, comme la sortie de son septième album, « Catharsis ».

Edurne s’est avéré être un grand adepte de l’application en joignant plusieurs de ses défis, notamment la danse, osant même reproduire la mythique danse Carlton dans «Le Prince de Bel Air». En outre, la chanteuse a publié des TikToks dans lesquels elle a synchronisé différentes vidéos Internet ou clips vidéo, de manière assez convaincante. En tant qu’expert du réseau social, Edurne a fait usage de ses multiples filtres et effets disponibles et a été bien accompagnée dans certaines de ses publications: Il a non seulement enregistré quelques vidéos avec son partenaire, le footballeur David De Gea ou son propre frère, mais aussi avec Nia Correia, lauréate de ‘OT 2020’.

@ edurne.edurnity Je devais le faire…???? ## jlotiktokchallenge Quelle danse tik tok me recommandez-vous de faire la prochaine fois? ## Je reste à la maison ## Pour vous ? son original – jlo

dix Chapeau Tamara

Tamara Gorro montre ses vacances sur son compte Tik Tok

Avec le surnom @tamara_gorro, l’ancienne participante de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ ou ‘Survivientes’, Tamara Gorro, a publié son premier tiktok le 14 mai 2019 avec sa fille et, depuis lors, a accumulé plus de 360 ​​vidéos en le réseau social. Avec la comédie comme ingrédient principal de son contenu, comme elle le recueille elle-même dans la description, Gorro a réussi à dépasser 778 000 followers et est proche d’atteindre 17 millions de « j’aime » à ce jour..

Parmi le contenu de Gorro, non seulement vous pouvez trouver des vidéos humoristiques dans lesquelles la femme ségovienne fait preuve d’une grande confiance en elle, mais elle joue également dans certains de ses TikToks avec sa famille. Tamara a conservé sa bonne humeur pendant l’accouchement, une période au cours de laquelle elle a publié des parodies de situations quotidiennes auxquelles beaucoup pouvaient s’identifier, et Il est très courant pour lui de montrer ses différents looks dans plusieurs de ses publications, en utilisant parfois les avantages de l’application populaire. Ceci est rejoint par TikToks dans lequel Gorro démontre ses talents de danseur et souligne, comme beaucoup d’autres, les différents défis qui se posent parmi les utilisateurs de TikTok.

@tamara_gorro LA FAUTE EST TOUJOURS SUR LES AUTRES … ## comediaenespañol ## humour ## rit ## mari et femme ## couple ? son original – tamara_gorro

Onze Image de balise Cristina Pedroche

Cristina Pedroche utilisant l’un des nombreux effets de Tik Tok

Cristina Pedroche a lancé son compte TikTok le 15 janvier 2019, avec une vidéo dans laquelle elle a célébré l’anniversaire de son partenaire, le chef Dabiz Muñoz, avec qui elle a participé à d’autres de ses vidéos. Avec plus de soixante-cinq publications avec le surnom de @cristipedroche, le collaborateur ‘Zapeando’ a déjà dépassé les 686 000 followers sur le réseau social, avec plus de 3,9 millions de « j’aime ». Tout au long de ses TikToks, Pedroche a montré sa bonne condition physique, démontrant sa capacité au yoga, avec son professeur, et a même fait la publicité du programme « Le miroir », créé pour IGTV.

Avec sa confiance en soi habituelle, la présentatrice et collaboratrice montre son humour particulier et fréquent, souvent critiqué sur les réseaux sociaux. Certains commentaires auxquels Pedroche n’a eu aucun scrupule à répondre dans l’une de ses vidéos TikTok, comme il l’a fait à d’autres occasions sur d’autres plateformes. De même, la Madrilène est encouragée à télécharger des vidéos dans lesquelles elle se laisse emporter par la musique avec son enthousiasme plus que reconnu, pointe certains des défis viraux qui se posent sur la plateforme ou utilise certains filtres disponibles sur celle-ci.

@cristipedroche J’ai toujours voulu être Tokyo, même si je suis satisfait de Vallecas ???????????????? ## viral ## for ## foryou ## tokyo ## tokyo ## lacasadepapel ## bellaciao ? Insta Michalstuglik – Kolyntarz

12 Dulceida

L’influenceuse Dulceida dans l’un de ses TikToks

L’influenceuse Dulceida, également membre du jury «Top Photo», est une autre des célébrités qui se sont lancées à la conquête de TikTok. Le premier post de son compte, @dulceida, remonte au 25 décembre 2019 et Jusqu’à présent, il a rassemblé plus de 540000 abonnés grâce à plus d’une centaine de vidéos, avec lequel il a accumulé jusqu’à six millions de « likes ».

En plus de partager des TikToks de toutes sortes avec sa femme Alba, Dulceida a eu l’occasion de partager des vidéos avec ses amis et sa famille, dans lesquelles l’influenceuse vante à la fois l’humour et ses talents de danseuse. De même, la femme de Barcelone utilise également la plate-forme pour montrer ses différents looks ou montrer des tutoriels de maquillage. Sur certains de ses TikToks, Dulceida a la présence de certains visages familiers pour le public, comme Raoul Vázquez, Cristina Pedroche ou Lorena Castell, partenaire de l’influenceuse dans le programme Atresmedia ‘Top Photo’.

@dulceida Le cardio du jour ???? @madamederosa ## dance ## amis ? Cool Drop Bitches – bigjay88

13 Lola Indigo

Lola Indigo montre le tournage d’un de ses clips vidéo sur Tik Tok

La première expulsée de ‘OT 2017’, Lola Indigo, a rejoint TikTok le 1er mars, profitant de sa rencontre avec les gagnants du MTV Meet & Greet, après que l’artiste soit devenue la gagnante du MTV EMA for Best Artiste espagnol de 2019. Depuis, le chanteur a amassé plus de 470 000 followers dans son compte, @lolainditok, avec jusqu’à trente vidéos avec lesquelles a ajouté plus de 2,5 millions de « j’aime ».

La clé de son succès sur le réseau social est principalement due à ses multiples vidéos de danse, une discipline que Mimi ne cesse de montrer et de profiter à travers l’application. Une plateforme dans laquelle l’artiste expose également son travail, comme « 4 besos », « Mala cara » ou « Trendy », un single dont elle intègre même une partie de la réalisation de son clip vidéo. De plus, à travers ses vidéos, Lola Indigo se vante des qualités de sa voix, avec quelques versions acoustiques et même le rap bizarre, comme il a publié des TikToks avec ses compagnons, dans lesquels ils montrent leur capacité à danser, même hors scène.

@lolainditok Je ne veux plus rien ???? dancebreak ## lolaindigochallenge ? son original – lolainditok

14 Anabel Pantoja

Collaboratrice Anabel Pantoja dans l’un de ses TikToks

Avec le nom d’utilisateur @ anabelpantoja00, la collaboratrice de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja, a fait ses débuts dans l’application le 16 avril de cette année, avec un mélange de chansons de sa tante, Isabel Pantoja. En confinement complet, le collaborateur est devenu populaire sur les réseaux grâce aux séances d’exercices qu’il a posté principalement sur Instagram, mais que Pantoja a également partagé sur son compte TikTok. Un coup de pouce à sa notoriété dont même «Save me» a profité, un programme qui a mis ses collaborateurs à s’exercer en confinement total, avec la motivation d’Anabel elle-même, qui a fait des connexions en direct de chez elle.

Depuis sa création, la collaboratrice a partagé plus de 75 vidéos, avec lesquelles elle a attiré près de 260 000 followers et plus de 1,6 million de « likes ». Parmi son contenu, Anabel a inclus des TikToks créés avec des images de «Save me» ou «The Last Supper», dans lesquels elle n’hésite pas à rire d’elle-même. Au-delà de rejoindre l’un des défis nés du réseau social, Pantoja démontre sa passion pour la danse et la musique à travers ses publications, dont certaines ont la présence de son partenaire, Omar Sánchez, ou d’amis du collaborateur, parmi lesquels on retrouve Susana Molina, lauréate de «GH 14» et ancienne participante de «L’île des tentations».

@ anabelpantoja00 CAPRICHOSA ## anabelpantoja ## pantobaile ## beatrizluengo ? son original – anabelpantoja00

quinze Roberto Leal

Le présentateur Roberto Leal dans l’un de ses TikToks

La première de Roberto Leal sur TikTok a eu lieu quelques jours avant le début du verrouillage, le 8 mars. Avec plus de quarante vidéos sur son compte, @robertoleal_g, le présentateur de ‘Operation Triumph’ et ‘Pasapalabra’ a rassemblé plus de 243 000 followers et a dépassé 1,5 million de « likes » sur le réseau social. À l’occasion de l’accouchement, il y a eu plusieurs TikToks dans lesquels le présentateur a partagé des expériences avec sa fille Lola, soit en cuisine, en laissant la petite fille se maquiller ou en faisant différents métiers pour tuer l’ennui.

Parmi les autres « stars » du compte TikTok de Leal, se trouve son chien bien connu Pepa et le présentateur a même enregistré une de ses vidéos avec Raúl Gómez. Le sévillan a également dédié l’enfermement pour montrer son côté le plus drôle sur le réseau social, en profitant pour encourager les gens à rester chez eux. Bien sûr, Leal s’est inscrit à certains des défis de danse qui circulent sur TikTok, en plus de publier du contenu avec certains des filtres et des ressources disponibles sur la plateforme, comme d’habitude.

@robertoleal_g Où est-ce que je pose mon œil … ## tiktokconfinado ## quarantine ## quarantine ## vasochalllenge ? 4K – El Alfa et Darell et Noriel

16 Miki Nunez

Miki Núñez dansant au rythme d’une de ses chansons sur Tik Tok

Miki Núñez, ancien candidat de « OT 2018 » et représentant de l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2019, est également l’une des nombreuses sociétés de télévision célèbres qui ont rejoint TikTok, en particulier, le 31 mars, en pleine confinement. Une première dans laquelle le chanteur était quelque peu perplexe quant à l’utilisation de l’application populaire, ce dont il n’a pas hésité à plaisanter dans certaines de ses vidéos. Depuis, l’artiste a déjà atteint 179 000 followers et compte deux millions de « j’aime » sur plus de 45 TikToks.

Avec une touche comique, Núñez a partagé certaines de ses expériences pendant l’accouchement, pariant comme beaucoup d’autres célébrités pour rester à la maison pour arrêter l’avancée du coronavirus, en plus de montrer qu’il sait rire de lui-même en dessinant ou en dansant. . Compte tenu de la popularité de TikTok, le chanteur a profité du réseau social pour promouvoir son travail, créant même le #MeValeChallenge avec une chorégraphie conçue pour son thème, en plus de ont la participation de certains visages bien connus de l’Opération Triomphe tels que Joan Garrido, Dave Zulueta ou Gèrard.