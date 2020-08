Et si vous vous prépariez pour une grande fête et que personne ne venait? Telle était l’idée – délibérément – à LA Live mercredi soir, car «One Voice: A Day for Action in Los Angeles» avait une coterie d’organisations représentant des travailleurs d’événements en direct sans emploi ou en congé mis en place plus de 50 tables de banquet et presque autant klieg s’allume sur la place devant le Microsoft Theater… à des fins strictement tristes et symboliques.

Les tables vides et les lumières sous-utilisées ont servi de toile de fond à une succession d’orateurs d’entreprises décimées de Los Angeles, représentant principalement diverses sociétés de location et de restauration dont le travail s’est complètement arrêté, bien que le chanteur de Social Distortion Mike Ness ait ajouté une présence de célébrités punky à le rallye.

Seuls les représentants des médias ont été invités sur la place autrement sécurisée pour entendre les orateurs. Mais le public a été invité à faire connaître sa présence, via une manifestation au volant de travailleurs sans emploi qui ont fait le tour du bloc et ont klaxonné et agité des pancartes au passage des restaurants, des clubs et des théâtres autrement fermés de Chick Hearn Court.

Le tollé / la croisière a été parrainé par la National Independent Talent Organization (NITO), la Live Events Coalition et la California Events Coalition, des groupes de défense exhortant les législateurs à soutenir le Restart Act et d’autres textes législatifs qui pourraient soutenir ceux dont les moyens de subsistance sont liés au noir. -les événements ou performances liés, généralement considérés comme étant parmi les dernières personnes autorisées à retourner au travail à mesure que les conditions de quarantaine s’améliorent.

«Chacun des 48 luminaires représente 250 000 professionnels de l’événementiel en direct qui composent les 12 millions de membres de notre effectif», indique un panneau expliquant le champ de lumières derrière les invités.

Ness se souvint un peu au début de son discours impromptu. «Nous avons créé ce groupe il y a environ 40 ans», a-t-il dit, «et j’ai couru dans les rues du centre-ville de LA. Ça ne ressemblait en rien à ça. Notant que Social Distortion venait de sortir d’une tournée européenne de sept semaines si tout s’était déroulé comme prévu, il a noté qu’il avait été impacté – le groupe vient de se réunir pour répéter pour la première fois depuis que les choses se sont déroulées dans le sud en mars – mais a également énuméré certaines des professions associées aux tournées qui n’ont aucun revenu pour le moment, comme la sécurité, les agents de réservation, les techniciens de guitare et de batterie, les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie et, bien sûr, les vendeurs de produits dérivés. Admettant qu’il pourrait probablement survivre à la tempête lui-même, Ness a déclaré: «Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander comment ces gens de bas en haut survivent».

«Je me souviens quand nous avons eu une récession», a ajouté Ness, «et il était très facile de me dire que« Eh bien, les gens ont toujours besoin de deux choses: ils ont besoin d’alcool et ils ont besoin de divertissement, comme la dépression. Et nous pouvons survivre à cela. Et cela me semble différent.

La chanteuse country Annie Bosko, basée à Los Angeles, a lancé une ballade inspirante pour clore les débats alors que les voitures et les camions alignés au coin de Figueroa ont été autorisés à commencer leur défilé de fête et à se défouler en se mettant sur leurs cornes.

« Exécuter quelque chose comme ça au milieu d’une pandémie alors que nous n’avons pas tous nos flux de revenus n’est pas une fête facile », a déclaré Alexandra Rembac de Sterling Engagements dans une lettre de remerciement aux participants après l’événement, ajoutant que « le la livraison, quelle que soit cette nouvelle normalité temporaire, a été transparente, féroce et remplie de tant d’objectifs.

Plus tôt dans la journée, le NITO a tenu une réunion publique pour les membres avec le membre du Congrès Peter Welch (D-Vermont), le parrain démocrate original de la version maison de Save Our Stages Act (HR 7806), et Charlie Anderson, conseiller principal pour les impôts et politique économique dans le bureau du sénateur Michael Bennet (D-Colorado), qui a parlé de la loi RESTART (S.3814) rédigée par Bennet.

