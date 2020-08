Les tueurs surpris ses fans, alors qu’il sortait son nouvel album intitulé comme Imploser le mirage. Il s’agit du sixième album du groupe de rock américain. L’album musical compte dix chansons. Ici, nous vous parlons de cet ensemble de produit musical.

Le déroulement de ce travail n’a pas été vraiment facile, avec des bosses qui ont commencé avec le départ de l’enregistrement et la tournée de Dave Keuning, son guitariste principal et co-créateur de chansons mythiques comme «Mr. Brightside », et a conclu avec les reports continus dus au coronavirus.

Malgré tout, son sixième album studio, qui est publié ce vendredi dans le monde, est un téléchargement d’hymnes-chants dans le plus pur style de ceux de Fleurs de Brandon, si possible plus cohérents, inspirés et accrocheurs dans les mélodies que ses prédécesseurs immédiats, « Wonderful Wonderful » (2017) et « Battle Born » (2012).

S’ils se sont trompés dans leur recherche de définition et de « hits », dans leurs dix seuls morceaux « Imploding The Mirage » (Universal Music) a déjà obtenu au moins quelques pistes à retenir: les singles « Caution » (peut-être le meilleur de l’album) et « My Own Soul’s Warning ».

L’album Killers contient les chansons suivantes:

L’avertissement de ma propre âme

Blowback

Race en voie de disparition

Mise en garde

Champs de foudre

Feu dans les os

Courir vers un endroit

Mon Dieu

Quand les rêves se tarissent

Imploser le Mirage

