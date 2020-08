À ce stade de la quarantaine, la seule chose qui nous garde sain d’esprit est la musique. Après presque cinq mois enfermés et pour notre fortune, nos artistes préférés se tirent au sort comme les grands, composer des chansons en quarantaine et les montrer à tout le monde, quelque chose que nous apprécions pleinement, mais sans aucun doute les chansons qui nous ont le plus émus sont celles sorties par The Killers.

Ce 2020, Brandon Flowers et Ronnie Vanucci Jr. présenteront leur sixième album studio, Imploser le Mirage, qui a traversé beaucoup de choses. Pour commencer, la première était prévue en mai, Mais grâce à la pandémie bénie, le groupe de Las Vegas a dû déplacer la date de lancement officielle, mais ce n’était pas la seule chose qu’il avait dû reporter en raison du coronavirus.

Les tueurs n’arrêtent pas de sortir des chansons dans cette quarantaine

Comme vous vous en souviendrez, The Killers avait armé une tournée mondiale pour présenter ce nouvel album, avec beaucoup de dates en Europe, aux États-Unis et bien sûr au Mexique. Pour l’instant, les concerts qu’ils donneront dans le vieux continent ont été reportés à l’année prochaine, cependant, les spectacles qui étaient envisagés pour l’Amérique du Nord étaient à la dérive (y compris les présentations confirmées à Guadalajara, Monterrey et Mexico).

La seule chose qui nous reste ces jours-ci est d’écouter sa musiqueCe n’est pas du tout une plainte, car en gros, nous avons une nouvelle chanson de Vanucci and Flowers à remonter le moral chaque mois. Depuis avril, ils ont publié « Caution », qui a laissé la barre très haute pour ce son frénétique qu’il a, plus tard, nous avons écouté « Fire in Bone » et « My Own Soul’s Warning », mais maintenant ils sont de retour avec une chanson intitulée « Dying Breed ».

Cette chanson est complètement différente de ce que Las Vegas nous avait présenté dans le précédent single, Bon, ici ils reviennent un peu à ces sons « organiques » où la basse et la batterie ont plus de présence. Bien sûr, ils ne pouvaient ignorer les synthétiseurs qui ont si bien caractérisé cette nouvelle étape du groupe. C’est l’un de ces sujets qui vont du moins au plus, car juste au moment où le refrain arrive, la chanson explose pour le mieux, nous montrant une fin épique et puissante.

Souviens-toi que Imploser le Mirage, le sixième disque du groupe viendra nous voir le 21 août. Mais en attendant que ce jour tombe pour s’y aventurer complètement, commencez bien la journée et bonne écoute de «Dying Breed», le dernier de The Killers ci-dessous: