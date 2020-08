Les garçons BTS sont des chanteurs, des danseurs et des rappeurs assez talentueux. En ce qui concerne la cuisine, cependant, ils n’excellent pas exactement. Même le célèbre chef Gordon Ramsay n’était pas ravi de la nourriture que mangeaient ces idoles de la K-pop. Voici ce qu’il a tweeté à propos de l’interprète du BTS nommé Jin.

Quelques membres du BTS aiment cuisiner et manger

Bien que certaines célébrités se soient manifestées depuis pour partager leur soutien à ce groupe de K-pop, Gordon Ramsay n’en faisait pas partie. Pas au début, du moins. L’un de ses premiers contacts avec BTS et l’ARMÉE a été lorsqu’un fan a posté une photo de Jin et de sa nourriture, le qualifiant en plaisantant de son petit ami.

« Mon petit ami pense qu’il peut gagner une saison de Hell’s Kitchen, pourriez-vous évaluer sa nourriture et vous assurer que l’œuf est bien cuit », a tweeté un fan de BTS, avec une photo de Jin et de sa création d’œufs. En quelques heures, le chef a répondu avec ses critiques.

Le célèbre chef Gordon Ramsay a répondu à une photo de Jin de BTS

Qu’il enseigne une «Masterclass» ou qu’il juge MasterChef, Gordon Ramsay est connu pour s’exprimer. Une fois que cette photo de Jin et de son cuisinier a été publiée sur Twitter, la célébrité a partagé ses réflexions sur le plat. Inutile de dire que ce n’était pas un plat qu’il allait manger.

“Oeufs trop cuits avec des vers! Non merci », a répondu Gordon Ramsay à la photo sur Twitter. Le tweet a remporté plus de 50000 likes de la part des fans de BTS et des fanatiques de la nourriture, dont certains ont partagé leur soutien à la nourriture de Jin. Ce ne serait pas la dernière fois que le célèbre chef commenterait ce boys band.

Il a ensuite écrit à James Corden, se moquant de sa relation avec les membres de ce groupe K-pop. Peu importe, cependant. Jin partage toujours son amour de la nourriture avec ses fans du monde entier. C’est principalement grâce à sa série de diffusion en direct mukbang, surnommée «Eat Jin» par l’ARMÉE BTS.

Membres de BTS sur «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Les garçons BTS ont montré leurs talents culinaires pour «Run BTS»

Quelques autres membres du BTS cuisinaient (et mangeaient) devant la caméra, grâce à Run BTS. Pour un défi sur leur websérie, les garçons de ce groupe K-pop ont décidé de mettre leurs talents culinaires à l’épreuve.

Les sept membres se sont divisés en petits groupes, dont certains faisaient la cuisine tandis que d’autres criaient des instructions. Les chanteurs V et Jungkook ont ​​plaqué leur plat de manière créative, tout en étant extrêmement précis (et prudents) dans leur découpe. Jimin a fait quelques blagues en se versant dans sa concoction avec RM.

Pour certains fans, les produits finaux étaient encore assez impressionnants. La musique de BTS, y compris le single «Stay Gold» et Map of the Soul: 7, est disponible en streaming sur des plateformes comme Spotify et Apple Music.

