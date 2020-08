▲ Lorsque le feu tricolore épidémiologique change, ils joueront au théâtre Esperanza Iris Photo Lili Estrada

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Dimanche 16 août 2020, p. 6

Il y a près de 31 ans, les Victims of Doctor Brain sont apparues sur la scène musicale avec un choc rock puissant, des costumes irrévérencieux et des scènes transformées en espaces sombres, avec des monstres fantastiques, avec lesquels ils recréent des performances surréalistes.

Bien que l’urgence sanitaire ait suspendu les spectacles en direct, le groupe original de Ciudad Nezahualcóyotl s’est concentré sur son prochain album, Ahí come las brujas, dont ils ont déjà sorti trois singles tout au long de ce 2020: Sick Love, Loba et Alicia, ce dernier numéro est sorti sur les plateformes il y a quelques jours.

Ricardo Flores, Abulón, a déclaré dans une conversation avec ce journal qu’ils étaient toujours confiants que leur concert anniversaire aura lieu le 6 novembre au Théâtre Esperanza Iris de la Ville; De plus, ils publieront leur production récente au format vinyle. Pendant ce temps, ces jours-ci, ils façonnent et détaillent une transmission à venir en streaming pour animer leurs adeptes de rock et d’irrévérence pendant l’emprisonnement.

La vérité, a expliqué Abalón, est que vous pouvez arrêter d’acheter des chaussures de tennis à la mode ou aller dans les magasins pour acheter quoi que ce soit, mais l’impossible d’arrêter de faire lorsque vous êtes enfermé, pour ne pas devenir fou, c’est écouter de la musique, lire un livre ou voir une peinture. C’est avoir, d’une certaine manière, de l’art dans votre maison; ce même art qui nous a sauvés et démontré qu’avec lui nous pouvons passer les pires moments.

Lorsque l’isolement social est venu, a-t-il ajouté, nous étions déjà enfermés dans le studio; et une partie de notre emploi du temps était de travailler sur l’album. Nous développons maintenant la dynamique pour promouvoir le matériel dans ces circonstances. Cette histoire de confinement nous a rattrapés, mais nous n’avons pas cessé de travailler et de nous concentrer encore mieux.

Alicia est une chanson qui «parle d’une femme mystique et puissante qui défie les lois de la physique et de la logique pour devenir une puissante guerrière de l’occultisme; L’album Ahí come las brujas aura le même sens, qui rend hommage à ces créatures mythologiques féminines ainsi qu’à la femme de chair et de sang ».

Nouveautes

Parmi les nouveautés, le groupe présentera des vidéos de thèmes qui composeront ledit album. Dans le cas d’Alicia, ils se sont associés à Alex Torres Animations pour réaliser un clip vidéo attrayant, avec une animation à la japonaise, a ajouté le chanteur.

Maintenant «nous préparons un streaming, mais dans notre style; comme si c’était un film, un concert d’horreur avec des éléments théâtraux, avec un scénario et même des acteurs; oui, aller avec tout et s’adapter aux circonstances ».

Dans cette transmission numérique, il y aurait beaucoup de vampires, de loups-garous, de zombies et d’autres choses qui nous battent pour que les internautes ne nous voient pas seulement jouer des guitares acoustiques dans notre salle de bain ou sur un fond noir avec des lumières colorées; nous voulons quelque chose de spécial, mais c’est plus complexe car ce serait avec moins de monde et dans un espace très contrôlé.

En outre, le théâtre de la ville Esperanza Iris sera un endroit idéal pour les victimes du Dr Cerebro pour planifier leur spectacle, bien qu’Abulón ait rappelé que dans l’une de ses présentations d’anniversaire, au Fru-Fru, des énergies surnaturelles ont contribué à l’atmosphère fantastique qui générés par les musiciens lors de leurs concerts.

Ce théâtre est à moitié abandonné. Il y a comme cinq niveaux du sol, dont les derniers sont fermés, mais nous sommes allés regarder autour de nous lorsque nous avons fait des tests sonores et nous avons découvert une statue géante en or avec la représentation du diable, qui était cachée ou conservée dans l’une de ces pièces. Ce chiffre était très phallique, très abondant et excessif.

De plus, le personnel du lieu nous a également raconté des histoires; par exemple, celle d’une fille tombée du troisième étage et qu’on voit encore aux alentours, ou celle d’un dandy qui s’est suicidé. Bref, de nombreuses anecdotes ont hanté le spectacle.

Pendant ce temps, les Victimes du Dr Cerebro, dirigé par le patriarche des Flores, Romualdo, mieux connu sous le nom de Chipotle, Abulón (Ricardo), Ranas (Daniel) et El Tuco (Arturo), ainsi que Julián André et Adrián Toussaint, se préparer à rester en vigueur pendant que le feu de signalisation épidémiologique change.