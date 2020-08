C’était le matin du 4 août 1969. La police de Chicago et le FBI sont entrés dans un appartement. Ils sont allés dans la chambre et ils ont abattu l’une des personnes qui dormait. Son nom était Fred Hampton, un jeune de 21 ans qui a couché avec sa petite amie enceinte de neuf mois. Hampton était le président des Black Panthers de l’Illinois.

Cette scène n’est pas très différente de ce que nous entendons aujourd’hui. Le 6 septembre 2018, Botham Jean (un Afro-américain) était dans son appartement quand une policière est entrée et l’a abattu. La raison? Elle était fatiguée, elle est allée dans le mauvais département, elle a pensé que Jean était un intrus et a tiré deux fois. C’est la blessure sur sa poitrine qui l’a tué.

Botham Jean est l’un des milliers de des personnes de la communauté afro-américaine décédées des suites de la brutalité policière. Et c’est sans compter les victimes d’un racisme systémique qui maintient les Afro-descendants la dernière partie de la pyramide des priorités de l’Etat: la santé, l’éducation, le logement et la sécurité.

La première histoire que nous vous avons racontée était réelle et 50 ans plus tard. Et il pourrait être différent de Botham Jean dans ses motifs, mais l’essence est la même: le racisme, un système qui discrimine en raison de la couleur de la peau et de la liberté limitée d’une minorité qui a toujours été victime d’injustice.

La mort de Botham Jean, comme celle de Breonna Taylor ou George Floyd, sont la conséquence (in) directe de la mort de Fred Hampton en 1969, la ségrégation, les lois Jim Crow et 400 ans d’esclavage.

Fred Hampton, le messie noir

C’est pourquoi il devient important qu’au milieu du mouvement Black Lives Matter, qui a émergé en mai 2020 avec la mort de Floyd aux mains d’un policier blanc, il est annoncé un film comme Judas et le Messie noir du réalisateur Shaka King. Cette cassette a été réalisée sous la production de Charles D. King (Just Mercy et Sorry to Bother You) ensemble Ryan Coogler (réalisateur et scénariste pour Creed et Black Panther).

Judas and the Black Messiah nous présente la vie et l’héritage de Fred Hampton, un jeune homme noir qui a basé sur ses discours, avec un accent particulier sur la phrase « Je suis un révolutionnaire! », devient le président des Black Panthers dans l’état de l’Illinois.

Son discours de liberté l’a transcendé pendant plus de 50 ans, et son image est devenue un symbole de lutte et de résistance aux Etats-Unis. De même, Hampton représente non seulement la recherche de la liberté et de l’égalité, mais aussi la paix au sein de la communauté afro-américaine. Hampton Il a travaillé sur des accords entre gangs de la ville, les invitant à négocier pour s’unir dans un même combat, celui du racisme.

Judas et le Messie noir est avec Daniel Kaluuya, qui joue Fred Hampton aux côtés de Lakeith Stanfield dans le rôle de William O’Neal, un membre actif du parti qui est devenu un informateur du FBI pour renverser Hampton. Il a été identifié comme coupable de sa mort.

Ici, nous vous laissons la bande-annonce de Judas et le Messie noir:

Willam O’Neil, le Judas du mouvement

William O’Neil était l’un des membres les plus actifs des Black Panthers à tel point qu’il était en charge de la sécurité de Hampton. avec accès aux différentes maisons de sécurité du parti. En même temps, il était un informateur du FBI de tous les mouvements du président, et selon les rapports, c’est lui qui a révélé le plan de la maison Hampton afin qu’ils puissent entrer pour l’assassiner.

4 décembre 1969, non seulement est mort un dirigeant qui s’est battu pour la liberté et l’égalité des hommes et des femmes noirs aux États-Unis, mais ils ont également assassiné l’activiste Mark Clark, âgé de 22 ans. Le peu d’informations disponibles indiquent que les deux ont reçu près de 100 tirs sous prétexte qu’il y a eu une réponse des Panthers. Mais le temps a révélé la vérité: il n’y avait qu’un seul coup des Black Panthers.

Et le temps a forcé les Judas de l’histoire à se racheter. William O’Neal a drogué Hampton dans un sommeil profond. C’est ainsi que les officiers sont arrivés, ont assassiné le garde de Hampton et l’ont abattu pendant qu’il dormait. De manière surprenante, le président n’était pas mort, alors un officier lui a tiré deux balles dans la tête. Le messie était mort.

Sept membres de la Panthère noire ont été arrêtés et accusé de tentative de meurtre, de violence armée et de possession d’armes à feu. Cependant, toutes les charges ont été rejetées lorsqu’une enquête a révélé que il n’y a pas eu de résistance de leur part, mais un excès de violence de la part des agents. Mais le mal était fait.

Après la mort de Fred Hampton, William O’Neal est entré dans le programme de protection des témoins du FBI, a changé son nom en William Hart et a déménagé en Californie. Des proches disent qu’il a trahi le président de son parti pour réduire ses années de prison, mais que sa véritable punition était la culpabilité. Pour cela, À 40 ans, il s’est suicidé: il a heurté une voiture en marche et est mort.