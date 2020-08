Charles Bukowski est considéré comme l’un des poètes, romanciers et écrivains les plus prolifiques du XXe siècle. Cependant, comme s’il s’agissait d’une prédiction du même écrivain, tout dans sa vie est arrivé tard, voire la vraie découverte de son travail. Il l’a dit dans quelques entretiens, l’un d’eux en tenant une bouteille de bière avec les caméras devant lui, faisant également référence à l’attention des médias auxquels il semblait drôle qu’un vieil homme indécent et grossier dise des choses comme s’il n’y avait pas de conséquences.

Il l’a également dit par les jeunes femmes avec leurs «vagins fermes»; par les applaudissements du public qui comprenait peu ce qu’il disait; pour le rire que ses commentaires ont provoqué dans vos lecteurs; pour tout sauf ce qu’il avait vraiment à dire en utilisant comme prétexte les prostituées, l’hippodrome de la ville, les jeux de hasard, la bibliothèque de Los Angeles, la merde et sa machine à écrire (qu’il a mis en gage pour acheter de l’alcool).

Bukowski était le dernier poète maudit, un homme dont le romantisme, poussé par l’excès, la solitude, la passion et la folie, le conduisit au plus haut point d’une réflexion qui ne semblait pas l’être. Par son alter ego Henry Chinaski, accro à l’alcool et au jeu de chevaux, a accompli plus que simplement décrire le paysage d’une ville, avec tout et sa communauté, sale et oubliée: parmi des centaines de poèmes et plusieurs histoires rejetées par les grands éditeurs, Bukowski s’est fait un foyer avec la littérature, une thérapie qui a libéré toute la «merde» que lui et tous ses lecteurs portaient à l’intérieur.

Né en Allemagne, il est arrivé aux États-Unis à l’âge de deux ans. Selon une interview – ceux-ci sont souvent plus populaires que ses propres livres -, Il a commencé à prendre quand il avait 13 ans pour se débarrasser de la douleur des coups de son père, un soldat. La vie de lave-vaisselle, d’opérateur d’ascenseur, de facteur, de chauffeur de camion, de lave-vaisselle, de gardien, de commis de station-service, d’ouvrier d’abattoir et d’affiches suspendues dans le métro, est venue alors que son rêve de devenir écrivain s’estompait. à la suite des refus des rédacteurs en chef, qui ont assuré qu’ils se nettoyaient le cul avec tous les textes qu’ils leur avaient envoyés, y compris le leur.

Toutes ces activités, mais surtout en lisant toutes sortes de textes, l’a emmené dans un voyage de 10 ans dans lequel il a appris non pas l’idée d’une vie simple et sans complication, mais un état de réflexion constante qui pourrait se matérialiser en quelques mots. Enfin, un peu en retard mais à l’heure, Bukowski a commencé à publier ses textes dans certains médias de Los Angeles comme le Los Angeles Free Press et l’Open City de la seconde moitié des années 50, déjà dans la trentaine.

Leurs histoires sous la forme de Poèmes, histoires et roman occasionnel, reflétaient avec un langage graphique et vulgaire le vrai paradis, le cadeau pour tous ceux qui étaient descendus aux enfers du quotidien dans un monde où il y avait – et il y a – beaucoup de poètes mais très peu de poésie .

Bukowski était un ivrogne qui vivait plus longtemps que beaucoup auraient pu le supporter avec son rythme de «boire, écrire et baiser». Cependant, ce sont ces trois-là, plus les seconds que les autres, qu’ilou maintenu en vie jusqu’en 1994, assez longtemps pour écrire Barfly, qui allait devenir le film biographique de Barbet Schroeder mettant en vedette Mickey Rourke et qui a conduit à son dernier roman, Hollywood à partir de 1989 dans lequel il a abordé Henry et ses dépendances dans ses derniers temps.

Charles a vécu plus longtemps que quiconque ne l’imaginait pour une raison simple: il a vécu pour écrire et aussi longtemps qu’il avait une histoire de pute à raconter. « Savez-vous ce qui m’intéresse? », A-t-il déclaré dans une interview. «Ce que je vais écrire demain soir. C’est tout ce qui m’intéresse: le prochain poème, la putain de ligne suivante… Si vous ne pouvez pas écrire cette putain de ligne, eh bien, vous êtes mort. Le passé n’a pas d’importance».