Ce qui arrive à Thor dans l’univers cinématographique Marvel est maintenant un gros point d’interrogation alors que les fans se préparent pour le prochain film de Thor (Love and Thunder). Peut-être que Natalie Portman sera le vrai tonnerre dans ce film et volera presque le film à Chris Hemsworth. Ou, ils peuvent être sur un pied d’égalité.

À ce stade, personne ne le sait car le film n’est pas encore entré en production. Les fans, cependant, se demandent si le retour de Thor est un peu anticlimatique.

Il semble que Thor se soit racheté à la fin de Avengers: Fin de partie. Aller au-delà de ce point pourrait être considéré comme inutile, à moins d’être utilisé comme pont pour Jane Foster de Natalie Portman.

Que disent les fans de l’arc de Thor?

Pour jeter un petit rire dans le mélange, quelqu’un sur Reddit a récemment répondu à la question de savoir si Thor avait terminé son arc MCU. L’utilisateur a déclaré: «Thor a 1500 ans et seulement dans la quarantaine. Encore beaucoup d’histoire à raconter.

C’est peut-être un bon argument, mais quand on le met dans le contexte d’une bonne narration, il peut ne pas s’additionner entièrement. Les envois inspirants de Tony Stark et Steve Rogers font désormais partie du folklore cinématographique.

Avec Thor, il semble qu’il s’attarde peut-être un peu trop longtemps dans le mix. Bien que Chris Hemsworth ait clairement indiqué qu’il voulait jouer Thor le plus longtemps possible, y a-t-il vraiment plus d’histoire à raconter?

Peut-être y en a-t-il car la seule histoire de transmettre Mjolnir à Jane Foster peut avoir son propre scénario compliqué. Une partie de cela peut aller au-delà de la façon dont il lui passe le marteau et de la façon dont il le récupère plus tard.

La saga de Thor est-elle réinitialisée?

Un autre utilisateur sur Reddit ci-dessus a publié un article de . notant récemment que l’arc de Thor avait un peu réinitialisé après avoir eu une faible introduction dans ses premier et deuxième films.

La théorie est que Ragnarok a remis en mouvement l’histoire de Thor, lui donnant essentiellement une nouvelle trilogie pour compenser les choses. Réfléchir à son histoire de cette façon a du sens, si ce n’est que plus probable sur la façon dont les contrats fonctionnent. Selon Games Radar, le contrat de Hemsworth avec Marvel a été prolongé.

Si cette idée tient, Love and Thunder sera-t-il son chant du cygne? Ce n’est peut-être pas nécessairement le cas, car on pourrait s’attendre à ce que Thor veuille que Mjolnir revienne après que Jane Foster l’ait remplacé dans ce film.

Ce que tout le monde veut savoir, c’est pourquoi Jane intervient pour lui en premier lieu. Thor est-il épuisé et veut abandonner ses fonctions de super-héros? Après avoir subi le SSPT et d’autres détériorations physiques importantes après la guerre à l’infini, le dieu du tonnerre peut simplement être fatigué d’essayer de sauver le monde des méchants.

Le MCU pourrait toujours camé Thor

Considérant que Thor peut vivre des milliers d’années, cela lui ouvre de nombreuses possibilités de revenir dans le futur pour des camées. La plupart des analystes du MCU prédisent qu’il fera partie de la nouvelle équipe des Avengers, ou du moins apparaîtra dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Ensuite, le ciel est la limite des apparitions potentielles puisqu’il ne mourra probablement pas. Tout comme tout le monde sait que Hulk est toujours là-bas, cependant, les camées ne sont pas toujours dans les cartes.

Pourtant, comment quelqu’un comme Hulk et Thor peut rester caché dans le monde Marvel sans se présenter finalement est une autre chose. Pour les super-héros comme Hawkeye (qui peuvent prendre leur retraite et ressembler à un humain normal), Hulk et Thor seraient probablement arrêtés partout où ils iraient pour demander pourquoi ils ont renoncé à être un vengeur.