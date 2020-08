La pression du temps est définie comme une forme de stress psychologique qui survient lorsqu’un individu dispose de moins de temps qu’il n’en aurait besoin (ou qu’il juge nécessaire) pour accomplir une tâche, un travail ou une sorte de processus qui implique des résultats. Ce manque de temps peut être réel ou perçu, et lorsqu’il est confronté à ce manque de temps, un individu acquiert un certain sens de la vision tunnel – accomplissez la tâche à accomplir tandis que d’autres choses peuvent être laissées de côté. Frank West de Dead Rising sait une chose ou deux sur la pression du temps.

La vanité fondamentale de Dead Rising – au-delà de battre des zombies à mort avec les manifestations littérales du consumérisme – est une horloge qui tourne. Frank West, le personnage principal du jeu (et une dalle de granit absolue d’un homme), a 72 heures avant l’arrivée d’un hélicoptère d’évasion pour résoudre le mystère d’une épidémie de zombies dans un centre commercial. Ce mystère serpente et change de manière à toujours garder Frank, et le joueur par extension, toujours en mouvement. L’horloge tourne toujours, littéralement. Frank a une montre que le joueur doit vérifier fréquemment pour s’assurer qu’il est sur la bonne voie pour que tout soit fait à temps. Avec des milliers de zombies qui se cachent dans le centre commercial – et des humains maléfiques pour démarrer – la chose la plus effrayante de Dead Rising s’avère être le temps lui-même. Vous ne pouvez pas matraquer le temps avec un club de golf ou le battre avec vos poings. Il ne s’arrête jamais, il bouge toujours et il se sent toujours hors de portée.

Les jeux vidéo permettent souvent aux joueurs de contrôler tous les aspects du temps – en le parcourant rapidement comme ils l’entendent, le compte à rebours ne faisant qu’une visite rare dans certaines missions ou moments cruciaux. Mais Dead Rising est construit sur cette horloge. Chaque aspect du jeu est intrinsèquement lié et affecté par le temps. Chaque pas est joué en tandem au rythme de l’horloge. La montre au poignet de Frank est moins une montre qu’une chaîne qui le lie à la chose lourde et incontournable qu’est le temps lui-même. Il a 72 heures pour résoudre le mystère d’une épidémie de zombies, sauver les survivants dans le centre commercial, puis s’échapper via un hélicoptère de sauvetage. Mais les choses vont mal comme elles le font souvent dans les jeux d’horreur et l’horreur en général. Les délais sont tendus et les choses se résument au fil. Les survivants meurent, Frank recule, il ne parvient pas à certaines quêtes secondaires à temps – elles expirent – et il n’a que peu de temps pour terminer certaines missions principales. Cette tension est intégrée dans le jeu, mais elle dépend aussi dans une certaine mesure du joueur. J’ai probablement passé beaucoup trop de temps à déconner, à explorer le centre commercial et à tuer des zombies avec beaucoup d’objets aléatoires dans le centre commercial. Ce faisant, j’ai raté des missions secondaires principales et je me suis retrouvé avec à peine assez de temps pour me rendre à certaines missions principales.

Cette sensation de temps qui expire rapidement entre les points A et B est profondément stressante. Ce stress est construit à partir des pièges d’horreur du jeu, mais aussi des bagages que nous apportons au jeu en ce qui concerne le temps. Vous êtes à peine arrivé à un entretien d’embauche? Vous connaissez ce sentiment, Dead Rising sait que vous connaissez ce sentiment, et il fait monter cette tension jusqu’à 11. Ce faisant, chaque action est à la fois délibérée et teintée de ce sentiment que nous connaissons tous dans les films d’horreur où quelque chose est juste sur l’essentiel la piste du personnage – juste mordillant ses talons et à peine hors de portée.

Frank West est un homme large qui peut se défendre contre des centaines de zombies et d’humains devenus méchants, mais les mains de Frank ne peuvent pas frapper ce qui s’avère être son ennemi le plus cruel dans le jeu: le temps. Il est toujours à ses talons et il plane sur lui et le joueur comme un linceul. Lorsque le temps devient un mécanisme de jeu qui ne peut pas être fondamentalement changé, le joueur peut soit en embrasser le flux, soit essayer constamment de l’exploiter. Et c’est la tension fondamentale de Dead Rising. Les zombies sont simplement circonstanciels, et la véritable horreur née de cette lutte avec le temps est plus existentielle que toute sorte de terreur «sur le moment». Il n’y a pas de véritables frayeurs de saut ou de moments de chute d’estomac à moins d’oublier complètement la mécanique du temps et de se rendre compte ensuite trop peu trop tard qu’ils se sont complètement foutus. Ainsi, cette peur existentielle creuse plutôt qu’elle ne se produit encore et encore et encore. Il ne s’agit pas de stop-and-go. La menace existentielle du temps lui-même est toujours là, peu importe où se trouve Frank West. Même les chambres sûres ne peuvent pas le sauver du temps; c’est cette bête qui suit invisible que l’on ne peut jamais dépasser mais qui est rarement attrapée. Le temps devient un parasite vengeur, un ennemi même, avec lequel Frank (et le joueur) doivent simplement faire la paix.

Lorsque nous faisons la paix avec le fait que nous ne pouvons pas contrôler le temps, une certaine sérénité peut commencer à se manifester. Mais cette paix est souvent brisée lorsque des forces extérieures rendent le temps à nouveau un ennemi. Les choses vont peut-être bien et Frank se retrouve coincé à combattre un boss. Le temps continue de passer. Ce vieux stress familier revient. Le zombie boss saigne et meurt et la zone est inondée de ses viscères, mais le temps est juste au-dessus de tout et hors de portée. L’horloge tourne un tic funeste et il le fera pour toujours.