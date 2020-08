Linda Manz, une actrice connue pour ses rôles dans «Days of Heaven» de Terrence Malick et «Out of the Blue» de Dennis Hopper, est décédée vendredi. Elle avait 58 ans.

Son fils, Michael Guthrie, a lancé une collecte de fonds GoFundMe qui annonçait qu’elle était décédée des suites d’un cancer du poumon et d’une pneumonie.

«Linda est décédée le 14 août après avoir lutté contre le cancer du poumon et la pneumonie. Elle laisse derrière elle un mari, deux fils et trois petits-enfants qui l’aiment tous et lui manquent énormément. Linda était une épouse aimante, une mère attentionnée, une grand-mère formidable et une grande amie aimée de beaucoup », a écrit Guthrie. «Merci et que Dieu vous bénisse. Repose en paix. On t’aime maman. »

Ken Wahl, qui a joué dans le drame de 1979 «The Wanderers», s’est souvenu de Manz, son coéquipier qui a joué un personnage nommé Peewee, dans un message Facebook vendredi.

«C’était formidable de travailler avec elle et je suis reconnaissant d’avoir pu lui parler avant son décès ce matin. RIP Peewee », a-t-il écrit, partageant des photos des coulisses du film.

Le premier rôle de Manz au cinéma était dans «Days of Heaven» de 1978 alors qu’elle n’avait que 15 ans. Elle jouait Linda, la sœur cadette du personnage principal de Richard Gere, Bill, qui s’enfuit avec lui et sa petite amie de Chicago au Texas après que Bill ait tué son contremaître. Manz a également fourni la narration du film, qui a remporté l’Oscar de la meilleure cinématographie et le prix du meilleur réalisateur pour Malick au Festival de Cannes.

Dans «Out of the Blue», elle a joué le rôle de Cebe, un adolescent rebelle qui était obsédé par la musique punk rock et Elvis Presley. Son crédit de film le plus récent était en 1997 «The Game» avec Michael Douglas et Sean Penn, et elle est apparue dans la série télévisée «Dorothy», «Orphan Train» et «Faerie Tale Theatre».