Le ministère indien de l’information et de la radiodiffusion a publié un ensemble complet de procédures d’exploitation standard COVID-19 visant à permettre la reprise de la production médiatique.

L’Inde possède l’une des plus grandes industries cinématographiques au monde, avec plus de 2 000 films produits par an dans jusqu’à 50 langues. À l’exception de quelques États, la production en Inde a été en grande partie interrompue pendant six mois.

Les mesures, annoncées dimanche, sont conformes aux protocoles désormais adoptés dans le monde. Ils incluent la spécification des distances de sécurité sur les lieux, dans les studios et dans les salles de montage, incluent des règles sur les masques faciaux, le désinfectant, la disponibilité des EPI et l’exigence qu’un coordinateur COVID sur le plateau soit nommé.

Les SOP abordent également des problèmes propres à l’Inde en raison de sa forte population et de ses productions volumineuses. Il s’agit notamment d’exiger un casting et une équipe limités pendant le tournage, d’interdire les visiteurs sur le plateau, de synchroniser les appels et les enveloppes pour les studios avec plusieurs décors et de minimiser le partage de perruques, de costumes, de microphones et de maquillage. Le personnel doit également s’inscrire à l’application de suivi et de suivi « Arogya Setu » en Inde

«Aujourd’hui, nous établissons des procédures opérationnelles standard conformément à l’expérience internationale et avec la consultation du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur», a déclaré le ministre indien de l’information et de la radiodiffusion Prakash Javadekar.

«Cela sera bien accueilli par tout le monde car il s’agit d’un aspect important de l’économie, il emploie des millions de personnes et ils n’ont pas trouvé d’emploi au cours des quatre à cinq derniers mois», a déclaré Javadekar.

Alors que plusieurs associations de production, organes et gouvernements des États ont publié leurs propres règles, les «Mesures préventives pour la production médiatique» du ministère seront le document de référence que toutes les productions du pays devraient désormais suivre. Les États individuels sont autorisés à ajouter leurs propres conditions aux SOP, a déclaré Javadekar.

L’Inde compte plus de trois millions de cas enregistrés de coronavirus, avec quelque 57000 décès, selon l’Université Johns Hopkins.