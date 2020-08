À une époque plus simple, Vin Diesel était catégorique sur le fait que le coronavirus qui fait la une des journaux n’aurait pas d’impact sur la sortie de son adaptation de bande dessinée Injecté de sang, et il était même heureux d’aller en Chine pour en faire la promotion. Bien sûr, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu, car nous nous sommes rapidement retrouvés au milieu d’une pandémie mondiale qui est toujours en cours, le monde étant méconnaissable par rapport à son apparence il y a quelques mois.

Bloodshot a fait son entrée dans les théâtres, bien sûr, mais il n’y a pas été très longtemps car les cinémas ont rapidement fermé leurs portes et il a fini par arriver en VOD quelques semaines plus tard. Le premier opus du projet Valiant Cinematic Universe a ouvert à la troisième place au box-office national et ne pouvait gagner que 37 millions de dollars dans le monde avant d’être retiré des cinémas.

Avec un budget modeste de 45 millions de dollars et de fortes ventes de vidéos pour la maison, Bloodshot aurait peut-être réussi à générer des bénéfices maintenant, mais après avoir été interrompu après un peu plus d’une semaine en mars, Sony prévoit de le rééditer en août. 20e dans un effort pour convaincre le public de revenir au cinéma alors que l’industrie tente de revenir à un semblant de normalité.

Bien sûr, le studio espère également que cela se traduira par une belle petite augmentation des recettes au box-office, mais avec Injecté de sang étant disponible pour les gens à regarder dans le confort de leur propre maison depuis près de cinq mois maintenant, il reste à voir s’il y a un grand intérêt à le regarder même sur grand écran à ce stade. Et cela malgré le fait que 2020 a été une course si folle jusqu’à présent qu’il se classe toujours au dixième rang du film le plus rentable de l’année, même s’il n’a même pas réussi à casser 40 millions de dollars.