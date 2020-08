Si vous avez grandi en écoutant les groupes de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui frappent durement le rock alternatif, vous vous souvenez sûrement de Linkin Park avec affection et parfaitement. C’était l’un des rares groupes à réussir à bien mélanger et parfaitement beaucoup de genres tels que le hip hop, la pop, le rap et même le métal, devenant de véritables standards du son du nouveau millénaire.

Au fil de son histoire, Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn et Rob Bourbon Ils ont sorti sept albums studio, chacun avec sa propre spécificité. Mais sans aucun doute le plus important de tous et l’un des plus aimés de tous les fans, C’était le premier album qu’ils ont sorti et qui les a catapultés vers la gloire, la grande théorie hybride.

Vous pouvez également lire: ET À QUOI VOUS ATTENDEZ-VOUS? LINKIN PARK RÉVÈLE QU’ILS ONT TOUJOURS DU MATÉRIEL NON PUBLIÉ AVEC CHESTER BENNINGTON

Linkin Park fêtera les 20 ans de son premier album!

Et nous ne le disons pas à la légère, cet album a été une véritable révolution lors de sa sortie le 24 octobre 2000. Dans cet album, Linkin Park nous a montré de quoi ils étaient capables et pour cela, ils avaient beaucoup de lettres de présentation fortes, afin de pouvoir donner un éclat sur cet album, des chansons comme « One Step Closer », « Crawling », « Points Of Authority », « Papercut », « Runaway » et pour Bien sûr, « In The End ».

Maintenant, 20 ans après la sortie officielle de cet album et pour le célébrer, le groupe américain a annoncé qu’il rééditerait cet album avec des tonnes de bizarreries, de faces B et plus que les fans aiment tant, et bien sûr personne ne veut laisser de côté de leur collection. Et puisque nous savons qu’ils sont très intéressés à savoir ce qui s’en vient, ici nous allons vous dire en détail tout le matériel qui sera inclus dans cette version de la théorie hybride.

Le groupe annonce cette réédition avec une démo jamais entendue

La version super deluxe de l’album sera pleine de surprises. Pour commencer, nous avons cinq CD: l’original Théorie hybride; l’album de remix qui l’accompagne, Réanimation; Rarités côté B avec 12 chansons précédemment publiées au moment de l’album; Rarités LPU qui a 18 titres qui ne circulent que dans le fan club de Linkin Park Underground (LPU), et Démos oubliées avec 12 chansons inédites.

Comme si cela ne suffisait pas, trois disques vinyles viendront, trois DVD, y compris une copie directe du documentaire original du groupe Fête universitaire; un autre film appelé La suite du pire nom que nous ayons jamais inventé; et du matériel live des concerts qu’ils ont donnés en 2001 à San Francisco et en Allemagne.

Pour couronner le tout, il y a aussi des bijoux comme une cassette avec le disque complet, un livre de 80 pages avec des photographies inédites du groupe, une réplique du badge de la tournée de cet album, une série de lithographies et une immense affiche de Chester Bennington. Donc, comme vous pouvez le voir, cela vaut la peine de casser le cochon et de vendre n’importe quel organe si vous êtes fan de Linkin Park.

En guise d’échantillon de ce qui va arriver dans ce coffret, ils ont également sorti la démo de «She Couldn’t», une des chansons qui ont été laissées de côté et que beaucoup ont peut-être déjà entendues, mais cela vaut la peine d’avoir cette version officielle. La réédition de la théorie hybride par Linkin Park nous arrivera le 9 octobre, et vous pouvez le précommander ici. Mais pendant que nous attendons que ce bijou arrive, Écoutons l’une des bizarreries: