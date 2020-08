Ce samedi 8 août débute le marathon IBM Behind the Code, un événement né au Brésil qui cherche à rassembler les meilleurs développeurs d’Amérique latine afin de promouvoir l’innovation pour «responsabiliser la prochaine génération de développeurs» et que ce 2020 a été étendu à Mexique, Argentine, Brésil, Chili, Équateur, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Il s’agit d’un concours virtuel où les développeurs apprendront à utiliser et expérimenter l’intelligence artificielle et son utilisation en conjonction avec l’Internet des objets (IoT), la blockchain et Kubernetes (qui sera disponible pour les participants via le cloud IBM) afin de résoudre des problèmes réels.

« L’objectif principal de ce concours est de fournir des outils et du contenu aux développeurs, programmeurs, concepteurs, étudiants et programmeurs pour appliquer leurs connaissances dans un environnement d’architecture cloud », a expliqué IBM

IBM Behind the Code Marathon comprend 42 jours, 8 défis, 6 pays. Les développeurs, programmeurs, concepteurs ou codeurs de plus de 18 ans vivant dans les pays d’Amérique latine participants peuvent participer.

Le Marathon sera 100% numérique. Il comportera deux phases; Au cours de la première phase de 30 jours, nous organiserons un concours au cours duquel des entreprises et institutions de premier plan du secteur proposeront 8 défis commerciaux. Les 100 développeurs avec les meilleurs scores de scène gagneront un voyage à un événement unique sur une plage mexicaine et rencontreront des sponsors.

Dans la deuxième phase d’une journée, la Grande Finale, les 100 meilleurs développeurs se battront à nouveau pour devenir l’un des 5 meilleurs développeurs de la région. Les 5 champions gagneront un voyage dans un programme d’immersion à l’accélérateur de start-up, IBM Alpha Zone, à Tel Aviv, Israël.

Si vous êtes intéressé, entrez sur le site officiel de l’événement, les inscriptions sont maintenant ouvertes.