Lisa Rinna de The Real Housewives of Beverly Hills envoie à sa co-vedette Garcelle Beauvais un «avertissement». Bien qu’ils aient tous les deux été amicaux lorsque la saison 10 de la série a commencé, leur relation a pris une spirale à la fin. Beauvais est resté proche de Denise Richards tandis que Rinna est celle qui fait exploser cette dernière. Après que Beauvais ait fait un commentaire douteux sur sa fille, Rinna riposte.

Garcelle Beauvais et Lisa Rinna | Tommaso Boddi / . pour IMDb / Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Garcelle Beauvais jette de l’ombre

La saison 5 de RHOBH continue d’être diffusée sur Bravo et dans le dernier épisode 13, les dames étaient à Rome, en Italie. Au cours d’une de leurs scènes de dîner, Kyle Richards a interrogé Rinna sur ses vidéos Instagram sexy et ce que sa mère en pensait.

«Je fais beaucoup de choses sur Instagram parce que Lois regarde Instagram. Alors elle voit tout », a déclaré Rinna. «Elle a un iPad. Même si je sais que je suis ridicule, je sais toujours qu’elle voit tout et les filles. Je pense que c’est vraiment génial pour elle.

Dans son confessionnal, Beauvais jette de l’ombre sur Rinna en invoquant le trouble alimentaire de sa fille.

«J’adore que Lisa soit suffisamment libre pour faire les vidéos et danser, mais danser presque nue n’est pas un choix pour moi si j’avais une fille qui avait des problèmes de corps», a déclaré l’actrice de Coming To America.

CONNEXES: «RHOBH»: Brandi Glanville explique pourquoi elle a révélé les allégations de Denise Richards Hookup

Comment Lisa Rinna a-t-elle réagi?

Après la diffusion de l’épisode à la télévision, Rinna s’est rendue sur Instagram pour partager les commentaires des fans en accord avec ce qu’ils avaient dit à propos de Beauvais.

«J’adore Garcelle mais ses commentaires [about] L’IG de Lisa Rinna et le trouble alimentaire de sa fille étaient désagréables », lit-on dans l’un des tweets. «C’est maman qui fait honte à son pire. Nous sommes déjà si durs avec nous-mêmes. Je me sentais mal pour tout parent qui regardait et qui devait vivre [through] l’enfer du trouble alimentaire d’un enfant. »

Un deuxième tweet disait: « Exactement, la seule personne qui a fait du mal était Amelia [Gray Hamlin]. Si Garcelle veut faire une fouille à Rinna, c’est un bon jeu. Mais utiliser le trouble de l’alimentation pour faire la fouille était un coup bas. [In my opinion] c’est tellement courageux de la part d’Amelia d’être public [about] son anxiété et d’autres problèmes de santé mentale à cet âge.

CONNEXES: «RHOBH»: Lisa Rinna prend Jab à Denise Richards, «Nous n’avons jamais couru de la vérité»

Ces derniers commentaires ont été suivis un jour plus tard par d’autres messages cryptiques publiés par Rinna sur Instagram Stories.

«Vous pleurez à propos de votre merde, attendez qu’ils s’en prennent à vos enfants», a-t-elle posté. « Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. »

Rinna évoque tout le drame entourant Denise Richards, ainsi que Beauvais parlant de sa fille lors du confessionnal RHOBH.

«Est-ce un avertissement? Oui », a posté Rinna dans une deuxième histoire.

CONNEXES: «RHOBH»: Lisa Rinna appelle Garcelle Beauvais «Tacky» et les fans explosent

Comment savons-nous qu’il s’adresse à Garcelle Beauvais?

Les dames de RHOBH ont récemment filmé leurs retrouvailles et Beauvais a récemment parlé de ce qui s’est passé. Ce que l’actrice a dit que Rinna lui a dit à propos de la situation pour les femmes au foyer de la deuxième saison était un élément intéressant.

« Lors de la réunion, Rinna a déclaré: » Votre première saison est toujours agréable et agréable et la deuxième [season] ils viennent pour vous. «

Le même langage que Rinna a utilisé dans son histoire Instagram était ce que Beauvais a dit avoir utilisé lors de la réunion.

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sont diffusées les mercredis soirs à 21 h. ET sur Bravo.