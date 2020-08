HISTOIRES CONNEXES

Personne n’écrit de chansons sur celles qui sont faciles, mais bon sang, quand l’univers va-t-il interrompre Little Voice’s Bess?

La réponse peut – ou non – être contenue dans l’épisode de cette semaine, qui commence à être diffusé sur Apple TV + vendredi. À la suite de l’épisode précédent, qui avait révélé que le père de Bess faisait une rechute alcoolique, ce qui a conduit l’auteur-compositeur en herbe à se réconforter (entièrement vêtu!) Dans les bras accueillants de Samuel, notre fille n’est pas exactement d’humeur de chanter. Nous avons téléphoné avec la star de la série Brittany O’Grady pour savoir combien de coups personnels et professionnels Bess peut encore encaisser – Spoiler Alert: Pas beaucoup! – avant qu’elle ne se brise.

TVLINE | Pensez-vous que la chute du père de Bess du wagon est quelque chose qu’elle anticipait? Ou est-ce que cela la rend aveugle?

C’est une très bonne question. Vous savez, lorsque je tournais et assemblais des pièces pour ce personnage – et pour cette scène en particulier, puis l’épisode à venir – il y a beaucoup plus d’explications sur le passé et l’histoire du père de Bess. À ce moment-là, bien sûr, ce fut un choc. Mais cela a du sens, en raison de son histoire.

TVLINE | Bess est sous tellement de pression, et les choses ne cessent de s’ajouter: je pense spécifiquement à ces réunions frustrantes qu’elle a eues dans l’épisode précédent. Je sais que la série n’est pas une recréation instantanée du début de la carrière de Sara Bareilles, mais elle s’inspire certainement de cela. Avez-vous eu des conversations sur ces moments de la vie de Sara?

Ouais… en particulier, quand Bess participe à ces réunions, c’est probablement l’une des histoires les plus précises de la carrière de Sara. Vous savez, Sara m’a dit qu’il y avait une grande maison de disques qui lui a dit en gros ce qu’on dit à Bess: «Vous avez tout. Vous l’êtes, mais nous ne savons pas quoi faire de vous. Nous ne savons pas comment vous commercialiser. » C’était donc très fidèle, je pense, à l’expérience de Sara au début de sa carrière.

TVLINE | En sortant de cela et en abordant l’épisode de cette semaine, dans quelle mesure Bess est-il proche de dire: « Je ne sais pas si cela en vaut la peine? »

Oh, vraiment proche. [Laughs] Je pense qu’elle touche fondamentalement le fond de la créativité.

TVLINE | L’épisode a également deux battements émotionnels relativement énormes que je ne veux pas gâcher, mais que pouvez-vous dire à leur sujet?

Je pense que Bess obtient beaucoup de réponses dans ce prochain épisode qu’elle recherchait peut-être.

TVLINE | Pouvons-nous parler de Samuel pendant une minute? Elle doit savoir qu’il l’adore, non?

[Laughs] Vous ne pouvez pas le manquer. Oh mince. Vous savez, c’est tellement drôle – quand je le filmais, j’étais tellement dans le personnage… Je n’avais pas réalisé à quel point ou la gravité de l’histoire de Samuel avait, vous savez, les yeux de chiot-chien… Mes amis le sauront appelez-moi et c’est comme: «Samuel est le bon! Ethan ne l’est pas! Ou mes amis seront comme, «Ethan, cette mignonne. Regarde, il est si mignon! » Donc, je pense que c’est juste intéressant vers qui les gens gravitent parce qu’ils pensent que l’histoire s’identifie à quelque chose en eux-mêmes.

TVLINE | La semaine prochaine, l’épisode 9, c’est la finale de la saison 1. Donnez-moi une allumeuse.

Bess pourrait trouver sa petite voix. [Laughs] Je sais que cela semble trop simple. C’est comme le plus vague… c’est comme si vous attendiez que quelque chose de vraiment gros tombe du ciel, et j’ai littéralement laissé tomber une cacahuète!